Gotthard-Straßentunnel dicht: 25 Meter langer Riss in Decke

Teilen

Stau vor dem Gotthard-Tunnel (Symbolbild). © Manuel Geisser/Imago

Am Sonntagnachmittag wurde der Gotthard-Straßentunnel in der Schweiz aufgrund eines Risses in der Decke auf unbestimmte Zeit gesperrt.

Göschenen/Airolo in der Schweiz - „Nahe des Tunnelportals Nord haben sich Betonteile gelöst und sind auf die Fahrbahn gefallen“, erklärten die Schweizer Behörden am Montag. Der Tunnel sei dann umgehend gesperrt worden, niemand sei zu Schaden gekommen.

Erste Untersuchungen hätten einen „Riss in der Zwischendecke auf einer Länge von 25 Metern“ gezeigt, erklärten die Behörden weiter. Das genaue Schadensmaß und die Ursache seien zum aktuellen Zeitpunkt nicht geklärt. Die Sperrung bleibe aus Sicherheitsgründen „bis auf Weiteres“ bestehen. Der Verkehr wird über die San-Bernadino-Route und die Gotthard-Passstraße umgeleitet.



Der Straßentunnel von einer Länge von 16,9 Kilometern durch die Schweizer Alpen in Richtung Italien ist eine der wichtigsten Routen für den Straßentransport in Europa. Der Gotthard-Basistunnel für den Eisenbahntransport ist ebenfalls bereits seit einem Monat geschlossen, nachdem ein Güterzug entgleist war. Durch den Unfall wurden die Gleise nach Angaben der Schweizer Bahn auf einer Länge von sieben Kilometern beschädigt. pe/jm