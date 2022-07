Greenpeace: Bundesregierung soll Einfluss auf klimaschädliche Investitionen von Uniper nehmen

Eingangstüre der Konzernzentrale des Energieversorgers Uniper (Symbolbild) © IMAGO/Christoph Hardt

Nach Einstieg der Bundesregierung beim kriselnden Energiekonzern Uniper fordert die Umweltschutzorganisation Greenpeace diese dazu auf, klimaschädliche Projekte zu stoppen.

Hamburg in Deutschland - "Als Mitgesellschafterin muss die Bundesregierung dafür sorgen, dass Investitionen gestoppt werden, die die Klimakrise befeuern und nichts dazu beitragen, die aktuelle Energiekrise zu mindern", erklärte Manfred Santen von Greenpeace am Freitag in Hamburg. Es gehe um die Glaubwürdigkeit der deutschen Klimapolitik.

Generell äußerte Greenpeace Verständnis für den Staatseinstieg bei dem stark im Erdgasgeschäft mit Russland aktiven Konzern, das bundesweit Großkunden wie Stadtwerke beliefert. "Es ist richtig, dass die Bundesregierung die Versorgung der Haushalte in der Energiekrise sicherstellt, aber mit dieser milliardenschweren Beteiligung übernimmt der Bund auch Verantwortung für Unipers Geschäfte", erklärte Santen. Konkret dürfe die Regierung keinesfalls "Unipers klima- und umweltschädliche Gaspläne in Australien mitfinanzieren". bro/pe