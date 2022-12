Großbritannien: Noch mehr Streiks für 2023 in Aussicht gestellt

Streik für bessere Löhne von Krankenhausangestellten in London © IMAGO/Richard Lincoln

Im festgefahrenen Tarifstreit in Großbritannien hat der Gewerkschaftsbund TUC mit Streiks bis weit ins neue Jahr hinein gedroht.

London - «Falls die Regierung Verhandlungen verweigert, werden wir 2023 weitere Arbeitskampfmaßnahmen sehen», sagte TUC-Generalsekretär Paul Nowak der BBC. Die Arbeitnehmer hätten den Eindruck, dass sie keine andere Möglichkeit als Streiks hätten, um weitere Reallohnverluste zu vermeiden. Alles werde teurer, sagte Nowak mit Blick auf steigende Kosten für Strom, Lebensmittel, Tanken, Mieten und Hypotheken. «Das einzige, das nicht steigt, sind die Löhne.»

Die Gewerkschaften fordern eine Lohnerhöhung im Einklang mit der Inflation, die zuletzt bei 10,7 Prozent lag. Die Regierung verweigert dies. Eine solche Steigerung sei nicht finanzierbar und würde zudem die Inflation noch weiter antreiben. In zahlreichen Branchen kommt es seit Monaten immer wieder zu Streiks. Für Anfang Januar wollen erneut die Beschäftigten der Bahnen die Arbeit niederlegen, auch im Gesundheitswesen sind neue Ausstände angekündigt. Einer Studie des Trade Union Congress (TUC) zufolge haben Arbeitnehmer seit 2008 im Durchschnitt real rund 20 000 Pfund (22 650 Euro) verloren. Die Beschäftigten im Gesundheitsdienst seien besonders stark betroffen.

«Wir können so nicht weitermachen», sagte TUC-Chef Nowak der Nachrichtenagentur PA. «Wir können kein Land sein, wo Pflegekräfte Lebensmitteltafeln in Anspruch nehmen müssen, während Banker unbegrenzte Boni scheffeln.» Die Konservativen, die seit zwölf Jahren die Regierung stellen, hätten einen Teufelskreis «aus stagnierendem Wachstum, stagnierenden Investitionen und stagnierenden Löhnen» zu verantworten. «Es ist Zeit für einen echten, langfristigen Wirtschaftsplan, der Arbeit und nicht Reichtum belohnt», sagte Nowak.

Trotz Streiks: Britische Regierung zeigt kein Entgegenkommen

Die britische Regierung bleibt trotz der jüngsten Streikwelle bei Bahnen, Grenzbeamten und Klinikpersonal hart. «Wir wollen, dass die Streiks enden, wir wollen, dass man sich auf eine faire Gehaltslösung einigt», sagte ein Regierungssprecher am Mittwoch. Aber es könne keine Lohnerhöhungen im zweistelligen Prozentbereich geben, weil diese die Inflation noch weiter anheizen würden. Der Sprecher forderte die Bahngewerkschaft RMT auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Es habe ein faires Angebot der Arbeitgeber vorgelegen, sagte er.

RMT-Mitglieder beim Streckenbetreiber Network Rail hatten über die Weihnachtstage gestreikt. Am Mittwoch legten dann Mitglieder einer anderen Bahngewerkschaft die Arbeit bei einem Bahnanbieter nieder. Zudem hat RMT bereits für Januar mehrere Streiks angekündigt. Die Arbeitnehmer verlangen eine Lohnerhöhung, die über der aktuellen Inflation von rund 10 Prozent liegt. An mehreren Flughäfen, darunter den Londoner Airports Heathrow und Gatwick, begannen Grenzbeamte am Mittwoch einen neuen Streik, der bis Silvester dauern soll. Bei einem ersten Ausstand kurz vor Weihnachten hatten Soldaten die Einreisekontrollen übernommen. (dpa)