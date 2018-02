Großer Coup von Aldi Süd und Aldi Nord geplant? So reagieren die Discounter

Nee, ich möchte das nicht. ALDI Nord ist vom Qualitätsstandard nicht mit ALDI Süd zu vergleichen. Leider. Wenn es bei ALDI irgendwelche Rückrufaktionen (Food oder Non-Food) gibt, so betrifft das fast immer ALDI Nord. Auch die Filialen im Norden habe ich als sehr trist und ungepflegt in Erinnerung. Wäre die Frage, welcher ALDI sich welchem anpassen wird/soll? Wenn sich Süd an Nord anpasst - oh weh!