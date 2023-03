Großhandelspreise für Gas in Europa auf tiefstem Stand seit Juli 2021

Gasflamme (Symbolbild) © Thorsten Wagner/onemorepicture/IMAGO

Der europäische Gaspreis hat den tiefsten Stand seit Juli 2021 erreicht.

Amsterdam in den Niederlanden - Die Großhandelspreise für Gas in Europa sind weiter gesunken und haben den niedrigsten Stand seit Juli 2021 erreicht. Der als Referenz geltende Terminkontrakt TTF an der Energiebörse in den Niederlanden fiel am Donnerstagvormittag kurzzeitig auf unter 40 Euro pro Megawattstunde. Dann kletterte er wieder leicht auf 40,20 Euro.

Die Speicher in Europa seien weiterhin gut gefüllt, die Temperaturen mild, erklärten Analysten von Energi Danmark.



Der Gaspreis war ab Herbst 2021 gestiegen. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 legte er sprunghaft weiter zu. Am 7. März 2022 erreichte der TTF seinen bisherigen Höchststand von 345 Euro pro Megawattstunde. Ende August lag der Preis fast genauso hoch, bei etwas über 342 Euro. Seit Beginn des Jahres sinkt der Preis - seit Januar um mehr als 47 Prozent. ilo/bk