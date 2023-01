Großhandelspreise für Gas in Europa weiter gesunken

Gasflamme mit Gelscheinen (Symbolbild) © Stephan Schulz/IMAGO

Die Gas-Großhandelspreise in Europa sind weiter zurückgegangen.

Der als Referenz geltende Terminkontrakt TTF an der Energiebörse in den Niederlanden lag am Montagvormittag bei 72,75 Euro pro Megawattstunde für Lieferungen im Februar. Das ist der niedrigste Stand seit dem 21. Februar 2022.

Der Gaspreis war ab Herbst 2021 und dem Beginn der Drosselung russischer Gaslieferungen nach Europa gestiegen. Ab dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar legte er dann sprungartig weiter zu. Am 7. März erreichte der TTF seinen bisherigen Höchststand von 345 Euro pro Megawattstunde. Ende August lag der Preis fast genauso hoch, bei etwas über 342 Euro.

Der derzeitige Abwärtstrend gehe zurück auf „hohe Gasvorräte, die aufgebaut wurden, und eine sich abschwächende Nachfrage, die vor allem auf günstige Wetterbedingungen zurückzuführen ist“, sagt der Marktexperte Sebastian Paris Horvitz. „Das ist eine gute Nachricht für die europäischen Staaten und die Volkswirtschaften der Region.“ pe/dja