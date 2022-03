Großhandelspreise weiter in die Höhe gestiegen

Ein Anstieg von 16,6 Prozent im Februar, verglichen mit dem Monat zuvor © Tobias Hase

Wiesbaden - Die Verkaufspreise im deutschen Großhandel sind vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine weiter deutlich gestiegen. Im Februar kletterten die Großhandelspreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 16,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Die Folgen des Angriffskriegs, der zu zusätzlichen Preissprüngen an den Rohstoffmärkten führte, sind in den aktuellen Zahlen noch nicht enthalten, da die Erhebung zum Stichtag 5. Februar erfolgte.

Als Grund für den starken Anstieg innerhalb eines Jahres nannte die Wiesbadener Behörde vor allem kräftig gestiegene Preise für viele Rohstoffe und Vorprodukte. Den größten Einfluss habe erneut der Preisanstieg im Großhandel mit Mineralölerzeugnissen (plus 43,6 Prozent) gehabt.

Im Januar waren die Großhandelspreise innerhalb eines Jahres um 16,2 Prozent gestiegen, im Dezember 2021 um 16,1 Prozent und im November um 16,6 Prozent.

Der Großhandel ist eine von mehreren Wirtschaftsebenen in Deutschland, auf denen sich das allgemeine Preisniveau bildet. Hinzu kommen die Preise für nach Deutschland eingeführte Güter und die Preise, die Hersteller für ihre Produkte erhalten, die Erzeugerpreise. Sie alle wirken auf die Verbraucherpreise ein. (dpa)