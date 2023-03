Großstreik am Montag: Schulpflicht gilt trotzdem

Schüler im Unterricht © Schüler im Unterricht/IMAGO

Der am Montag geplante Großstreik wird den Verkehr in Deutschland stark beeinträchtigen.

Berlin in Deutschland - Viele Busse und Bahnen werden nicht fahren. Müssen Kinder dann in die Schule? Und was gilt für Arbeitnehmer? Ein kurzer Überblick:

SCHULBETRIEB WÄHREND DES STREIKS

Grundsätzlich gilt die Schulpflicht. Damit findet auch regulärer Unterricht statt. Doch es gibt Ausnahmen. Schülerinnen und Schüler, die wegen ausfallender Busse und Bahnen nicht zur Schule kommen und keine alternativen Fahrtmöglichkeiten haben, können am Montag ausnahmsweise dem Präsenzunterricht fernbleiben.



Auf die Regelung weisen die Kultusministerien beispielsweise in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern hin. Die Schule muss in diesem Fall - ähnlich wie bei einer Krankmeldung - aber umgehend informiert werden.



Je nach Situation vor Ort sind im Einzelfall auch weitergehende Maßnahmen wie eine Verlegung angekündigter Leistungsnachweisen, Distanzunterricht für einzelne Jahrgangsstufen oder Ähnliches möglich. Das liegt in der Verantwortung der jeweiligen Schule.



ARBEITNEHMER TRÄGT SOGENANNTES WEGERISIKO

Rechtlich gesehen ist ein Streik keine Entschuldigung für einen Arbeitnehmer, unpünktlich oder gar nicht am Arbeitsplatz zu erscheinen. Bei einem Streik, der in der Regel vorher angekündigt ist, müssen Arbeitnehmer nach Angaben der Gewerkschaft Verdi Verzögerungen im Verkehr einplanen und zur Not früher losfahren, auf andere Verkehrsmittel oder alternative Routen ausweichen.



Arbeitnehmer können sich auch zu Fahrgemeinschaften zusammenschließen. In jedem Fall tragen Arbeitnehmer das sogenannte Wegerisiko. Wurde nichts anderes im Arbeitsvertrag vereinbart oder in Betriebs- beziehungsweise Dienstvereinbarungen und Tarifverträgen geregelt, gilt der Grundsatz: Ohne Arbeit kein Lohn.



Sofern es im Betrieb die Möglichkeit gibt, auch von zu Hause aus zu arbeiten, sollte an Streiktagen die Arbeit im Homeoffice möglich sein. Wenn nicht, kann der Vorgesetzte dies ausnahmsweise während des Streiktags ermöglichen. Besteht der Chef allerdings auf Anwesenheit im Betrieb, ist dem Folge zu leisten. Alternativ kann ein Arbeitnehmer Urlaub nehmen oder Überstunden abbauen. hex/cfm

Fernzüge stehen still und Flugzeuge bleiben am Boden

Für Montag wird ein bundesweiter Stillstand im Verkehrssektor erwartet: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sowie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) rufen ihre Mitglieder zu Warnstreiks auf. Insgesamt betrifft der Streikaufruf mehr als 300.000 Beschäftigte. Der Arbeitskampf soll in der Nacht zum Montag beginnen und 24 Stunden dauern. Mit diesen Auswirkungen müssen Reisende rechnen:



BAHN

Die Deutsche Bahn stellt ihren Fernverkehr am Montag komplett ein, mit Verzögerungen müssen Zugreisende aber voraussichtlich schon am Sonntagabend rechnen. Auch bei DB Regio, die den Regionalverkehr betreibt, wird nach Angaben der Bahn größtenteils kein Zug rollen. Und am Dienstag könnten aufgrund der Nachwirkungen des Streiks ebenfalls noch zahlreiche Züge ausfallen.



Beim privaten Anbieter „Flixtrain“ fahren vermutlich ebenfalls nicht alle Züge. „Es besteht das Risiko, dass Fahrten mit Flixtrain am Montag teilweise ausfallen“, erklärte das Unternehmen.



S-BAHN

Die S-Bahn Netze im Bundesgebiet werden zum Großteil von DB Regio betrieben, deshalb drohen auch hier zahlreiche Ausfälle. In Berlin fahren von 04.00 Uhr bis 15.00 Uhr keine S-Bahnen. Zudem sei noch nach Streikende mit Einschränkungen zu rechnen, erklärte die Berliner S-Bahn. Auch in München, Hamburg und Frankfurt am Main werden „massive Beeinträchtigungen“ erwartet. Die S-Bahnen der kommunalen Rheinbahn in Düsseldorf entfallen ebenfalls.



U-BAHNEN UND BUSSE

Im öffentlichen Nahverkehr wird in sieben Bundesländern gestreikt - Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen. Die Stadtbahnen und Busse der Kölner Verkehrsbetriebe fahren beispielsweise am Montag überhaupt nicht.



In Dresden müssen Fahrgäste bei allen Straßenbahn- und Stadtbuslinien mit Ausfällen rechnen. In München fahren U-Bahnen und Trams nicht, bei den Bussen soll jedes zweite Fahrzeug eingesetzt werden.



FLÜGE

Auch der Luftverkehr ist von den Streiks massiv betroffen. Bestreikt werden fast alle großen Flughäfen, darunter Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart. Am Frankfurter Flughafen und auch in Stuttgart wird der reguläre Flugverkehr deshalb am Montag eingestellt. Der Hamburger Flughafen meldete, reguläre Abflüge seien nicht möglich. Bei den Ankünften gebe es Flugstreichungen.



In München bleiben die Flugzeuge nicht nur am Montag am Boden, sondern auch schon am Sonntag. Keine Warnstreiks sind hingegen am Berliner Flughafen angekündigt. Vor „erheblichen Einschränkungen“ wird aber trotzdem gewarnt. Denn neben Flugstreichungen auf innerdeutschen Strecken ist mit einer erschwerten Anreise zum Flughafen zu rechnen. awe/hex/cfm