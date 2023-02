Grüne fordern klimafreundliche Mobilität statt Straßenneubau

Irene Mihalic © Political-Moments / IMAGO

Die Grünen pochen darauf, dass ein Ausbau klimafreundlicher Mobilität Vorrang vor dem Neubau von Autobahnen haben soll.

Berlin in Deutschland - Auch bei der Straßen-Infrastruktur „sehen wir die Prioritäten woanders“, sagte Grünen-Parlamentsgeschäftsführerin Irene Mihalic am Mittwoch in Berlin. Sie verwies auf die Sanierung maroder Brücken und hob hervor: „Das können wir sofort machen.“

Ansonsten müsse aber vor allem der Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel Vorrang haben, etwa der Ausbau der Schienen-Infrastruktur, stellte Mihalic weiter klar: „Da muss investiert werden, bevor wir einen Euro in asphaltgebundenen Verkehr investieren“, sagte die Grünen-Politikerin.



Sie erinnerte daran, dass die Klimaschutzziele der Regierung derzeit im Verkehrsbereich weit verfehlt werden. „Da machen wir Druck“, bekräftigte sie. Dies müsse allerdings Aufgabe der gesamten Regierung sein, auch die SPD sei hier gefordert, Vorschläge zu machen, vor allem aber das Verkehrsressort von Volker Wissing (FDP).

Dessen Argument, es würden mehr Straßen für den Güterverkehr gebraucht, weil die Schieneninfrastruktur hier einen Zuwachs nicht bewältigen könne, wies Mihalic zurück. „Man löst dieses Problem nicht, indem man neue Straßen baut“, sagte sie. Wissing fehle die Bereitschaft, „über andere Logistikkonzepte nachzudenken“. Dazu gehöre auch das im Koalitionsvertrag vereinbarte Überarbeiten des Bundesverkehrswegeplans.



Wenn die Klimaziele im Verkehr nicht erreicht werden, „dann muss nachgesteuert werden“, sagte auch SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Katja Mast. Auch sie äußerte die Erwartung, „dass der Verkehrsminister entsprechende Vorschläge macht. Die SPD habe immer großen Wert darauf gelegt, „dass die Klimaschutzziele für alle Ressorts gelten“, hob sie hervor.



In der Debatte um die Planungsbeschleunigung verwies Mast allerdings auch auf „Engpassstrecken an Autobahnen“, die man sich noch einmal anschauen müsse. Das Thema ist in der Koalition heftig umstritten, mehrere Spitzengespräche brachten bisher keine Lösung. Neue Gespräche soll es nun offensichtlich zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) geben. Im Koalitionsvertrag ist eine Planungsbeschleunigung vorrangig für den Ausbau von Bahnstrecken, Stromtrassen und für „kritische Brücken“ vorgesehen. bk/pe