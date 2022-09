Grüne fordern Ökostrom-Ausbau in Bayern

Teilen

Franziska Brantner © Frederic Kern / IMAGO

Die Grünen fordern mehr Engagement beim Ökostrom-Ausbau in Bayern statt längeren Akw-Laufzeiten.

Berlin in Deutschland - Statt sich an der Atomfrage abzuarbeiten, sollte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lieber "dringend mal den Ausbau der erneuerbaren Energien in Bayern voranbringen", sagte die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, Franziska Brantner (Grüne), am Montag im Deutschlandfunk. "Das würde uns wirklich helfen", hob sie hervor.

Mit Blick auf die Atomkraft stellte sie klar, mit den Entscheidungen von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für eine Akw-Notfallreserve sei sichergestellt, dass "wir wenn nötig auf Abruf einen Streckbetrieb machen können". Allerdings solle dies nur bei tatsächlichem Bedarf geschehen, denn man solle keine Risiken durch einen Weiterbetrieb von Atomkraftwerken eingehen, "wenn es nicht nötig ist".

Generell bekräftigte Brantner ihre Skepsis gegenüber der Atomkraft. Sie verwies auf "die desolate Lage" der französischen Akw, deren Ausfälle derzeit durch deutsche Stromexporte ausgeglichen werden. "Das ist nichts, was mir Appetit macht, darin die deutsche Zukunft zu sehen", sagte die Grünen-Politikerin. Jeder Tag, an dem ein Atomkraftwerk länger laufe, "ist ein Risiko".



Wichtigste Aufgabe sei vielmehr derzeit, die hohen Strompreise herunterzubekommen, sagte Brantner weiter. Daran werde derzeit vor allem auf europäischer Ebene gearbeitet, sagte die Grünen-Politikerin mit Blick auf die Beratungen über ein neues Strommarktdesign und ein Abschöpfen von "Zufallsgewinnen" von Energieerzeugern. Es müsse künftig verhindert werden, dass Russlands Machthaber Wladimir Putin über hohe Gaspreise "auch noch den Strompreis manipulieren" könne. bk/jp