Grüne fordern von Lindner zügig Entwurf für Bundeshaushalt 2024

Teilen

Dr. Irene Mihalic © Political-Moments/IMAGO

Die Grünen dringen auf eine zügige Haushaltsvorlage für 2024 von Finanzminister Lindner.

Berlin in Deutschland - Bei seinem Auftritt im Haushaltsausschuss am Mittwochnachmittag müsse der Minister erklären, „wie er denn gedenkt, jetzt bald einen einigungsfähigen Haushalt vorzulegen“, sagte die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic, am Morgen in Berlin. Lindner müsse „stringente Antworten“ liefern.

Der Etat für nächstes Jahr sorgt in der Koalition seit Monaten für Unruhe. Mehrere Ministerien meldeten teils hohen Mehrbedarf an, Lindner will aber die Schuldenbremse einhalten und schließt Steuererhöhungen aus. Es gibt daher eine Finanzierungslücke von rund 20 Milliarden Euro.



Die übliche Verabschiedung von Eckpunkten im März hatte der Finanzminister abgesagt. Vor knapp zwei Wochen beerdigte er einen weiteren Termin: Anders als geplant erfolge der Kabinettsbeschluss des Haushaltsentwurfs nicht am 21. Juni. Einen neuen Termin nannte Lindner nicht; ein Zeitplan soll im Laufe dieses Monats verkündet werden.

Mihalic kritisierte Lindners Vorgehen scharf. „Wir müssen konstatieren, dass die Haushaltsaufstellung zur Farce gerät“, sagte sie. Der Etatentwurf müsse vor der Sommerpause im Kabinett beschlossen werden.



Zu Berichten, wonach Lindner eine sogenannte Globale Minderausgabe plane, mit der in allen oder fast allen Ressorts pauschal gekürzt würde, sagte Mihalic, ihre Fraktion lehne Kürzungen „mit dem Rasenmäher“ ab. „Wenn man wirklich Milliardenbeträge einsparen will, dann muss man die klimaschädlichen Subventionen abbauen“, empfahl Mihalic. Darauf habe sich die „Ampel“ auch im Koalitionsvertrag verständigt. cne/pw