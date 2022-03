Grünen-Chefin: Vereinbarte Maßnahmen sind eine «energiepolitische Unabhängigkeitserklärung»

Ricarda Lang von Bündnis 90/Die Grünen © Kay Nietfeld / dpa

Die zwischen den Spitzen der Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP vereinbarte Entlastung ist laut Grünen-Chefin Ricarda Lang eine «energiepolitische Unabhängigkeitserklärung».

Berlin - Es gehe darum, Wirtschaft, Bürger und Souveränität in Europa zu stärken, sagte sie am Donnerstag in Berlin bei der Vorstellung der Inhalte des Pakets. Die Regierungsparteien hatten sich angesichts von in der Russland-Krise steigenden Preisen auf zusätzliche Entlastungen verständigt.

«Wir erleben harte Zeiten», sagte Lang. Mit den vereinbarten Maßnahmen nehme man die Breite der Gesellschaft in den Blick. Es sei aber unklar, was noch komme, wahrscheinlich könne nicht jede Belastung aufgefangen werden. Sie hob unter anderem die auf 90 Tage begrenzte Einführung eines 9-Euro-Tickets für den Öffentlichen Personennahverkehr hervor. «Wir machen Bus- und Bahnfahren so billig, wie es in Deutschland wahrscheinlich noch nie war.»

Energiepolitik sei Sicherheitspolitik. Energieeffizienz sei wichtig, um unabhängig zu werden vom russischen Präsidenten Wladimir Putin, den sie einen «Kriegsverbrecher» nannte.

Koalition will Menschen mit 300 Euro Energiepreispauschale entlasten

Die Menschen in Deutschland sollen wegen steigender Preise im laufenden Jahr einmalig mit einer Energiepreispauschale von 300 Euro über die Einkommensteuer entlastet werden. Darauf haben sich die Spitzen der Koalition aus SPD, Grünen und FDP verständigt, wie aus einem am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Papier hervorgeht. (dpa)