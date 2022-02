Grundrente: Hunderte Euro mehr im Monat - wer hat Anspruch auf den Zuschlag?

Von: Felix Durach

Die Grundrente soll in Deutschland Rentner finanziell entlasten, die in ihrem Berufsleben unterdurchschnittlich verdient haben. Doch wer hat ein Anrecht darauf?

Berlin - Am 1. Januar 2021 ist das Grundrentengesetz in Deutschland in Kraft getreten und soll künftig zur besseren Absicherung von Rentnerinnen und Rentnern im Alter beitragen. Eine zusätzliche Grundrente sollen die Bürger erhalten, die über viele Jahre hinweg gearbeitet und in die Rentenkasse eingezahlt haben, dabei jedoch ein unterdurchschnittliches Gehalt bezogen haben. Durch die Grundrente sollen die Betroffenen mehr Geld erhalten, als durch die einfach Grundsicherung.

Ausgezahlt wurden die ersten Grundrentenzuschläge an die Bürgerinnen und Bürger bereits seit vergangenem Juli. Doch nicht jeder Rentner, der einen Anspruch auf die Grundrente hat, hat bereits Zahlungen von der Deutschen Rentenkasse erhalten. Wer einen Anspruch auf den zusätzlichen Grundrentenzuschlag hat und wie man diesen Anspruch geltend macht, haben wir im weiteren Verlauf für Sie zusammengefasst.

Grundrente in Deutschland: Wer hat einen Anspruch auf den individuellen Zuschlag?

Wie bereits erwähnt, soll die Grundrente vor allem diejenigen Rentnerinnen und Rentner finanziell unterstützen, die trotz jahrelanger Arbeit aufgrund eines unterdurchschnittlichen Gehalts keine ausreichenden Rentenzahlungen erhalten würden. Das betrifft nach Angaben eines Sprechers der Deutschen Rentenversicherung gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in etwa fünf Prozent aller Rentnerinnen und Rentner. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales geht von etwa 1,3 Millionen Menschen aus, die von der Grundrente profitieren.

Um den Grundrentenzuschlag zu erhalten, müssen mindestens 33 Jahre an sogenannten Grundrentenzeiten vorhanden sein. Neben Zeiten aus beruflichen Tätigkeiten mit Pflichtbeiträgen zählen auch Kindererziehungszeiten und Pflegezeiten. Auch Zeiten, in denen man Leistungen bei Krankheit erhalten hat, werden angerechnet. Anspruch auf den vollen Zuschlag kann jedoch erst nach 35 Jahren an Grundrentenzeiten.

Grundrente in Deutschland: Welche Geringverdiener können profitieren?

Mit Blick auf den Verdienst, haben nur Rentnerinnen und Rentner einen Anspruch auf die Grundrente, deren Einkommen während des gesamten Berufslebens weniger als 80 Prozent des Durchschnittsverdienstes betragen haben. Allerdings profitieren auch nicht alle Geringverdiener von dem Grundrentenzuschlag. Wer durch Minijobs oder ähnliche Beschäftigungsverhältnisse weniger als 30 Prozent des Durchschnittsverdienstes erhalten hat, kann diese Zeiten nicht anrechnen lassen. Im Jahr 2021 entspricht das einem monatlichen Verdienst von unter 1.039 Euro.

Zusätzlich erfolgt noch eine Einkommensprüfung bei den entsprechenden Rentnern. Alleinstehende dürfen demnach maximal 1250 Euro verdienen, um den maximalen Aufschlag zu erhalten. Bei Eheleuten oder Lebenspartnern beträgt der Grenzwert 1950 Euro. Liegt das Einkommen über dem Grenzwert, wird es auf den Grundrentenzuschlag angerechnet.

Grundrente in Deutschland: Wie erhebe ich Anspruch auf den Zuschlag?

Rentnerinnen und Rentner, welche die oben angeführten Kriterien erfüllen, müssen jedoch keinen Antrag stellen, um ihren Anspruch auf die Grundrente geltend zu machen. Die Prüfung erfolgt automatisch durch die Deutsche Rentenversicherung. Da die Auszahlungen rückwirkend zum ab dem 1. Januar 2021 erfolgen, muss die Deutsche Rentenversicherung die Ansprüche von 26 Millionen deutschen Rentnern prüfen. Eine Aufgabe, die viel Zeit brauchen wird.

Nach offiziellen Angaben soll sich der Prüfungsvorgang voraussichtlich bis Ende 2022 ziehen. Sobald die Prüfung der einzelnen Rentner abgeschlossen ist, würde die Auszahlung aber schnellstmöglich und rückwirkend erfolgen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll die Prüfung mit den ältesten Jahrgängen beginnen und dann schrittweise die jüngeren Jahrgänge prüfen.

Grundrente in Deutschland: Wie hoch fällt der Zuschlag aus?

Die Berechnung des Grundrentenzuschlags erfolgt individuell und wird den betroffenen Rentnern über ihren Rentenbescheid mitgeteilt. Abhängig vom Durchschnittsverdienst sind jedoch Zahlungen bis zu 419 Euro möglich. Die Deutsche Rentenversicherung gibt an, dass die durchschnittlichen Zahlungen nach aktuellen Schätzungen wohl auf 75 Euro pro Monat belaufen werden.

Alle Bürgerinnen und Bürger können über ihren Rentenbescheid einsehen, ob sie einen Anspruch auf den Grundrentenzuschlag haben. Diejenige, die keinen Anspruch auf einen Zuschlag haben, werden nicht gesondert darüber informiert (fd/dpa)