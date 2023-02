Grundsteuer-Bescheide: Worauf Eigentümer jetzt achten sollten

Von: Lisa Mayerhofer

Wenn der Grundsteuerbescheid fehlerhaft ankommt, kann Einspruch eingelegt werden. Dazu hat man einen Monat Zeit.

Eigentümer können gegen die Bescheide des Finanzamts zur neuen Grundsteuer Einspruch einlegen. Eine Übersicht zeigt, worauf Betroffene achten sollten.

München – Wer die Grundsteuer-Erklärung schon abgegeben hat, muss jetzt auf die Antwort des Finanzamts warten. Diese erfolgt in der Regel mit drei Bescheiden – bei denen die Eigentümer Einspruch einlegen können, wenn sie darin Fehler entdecken. Doch dafür bleibt ihnen nicht viel Zeit. Eine Übersicht.

Neue Grundsteuer: Finanzamt schickt in der Regel drei Bescheide

Bis zum 31. Januar mussten alle Eigentümer in Deutschland eine Grundsteuer-Erklärung abgeben. Nur Bayern hat die Frist noch einmal verlängert. Hintergrund ist die Grundsteuerreform, für die bundesweit Millionen Grundstücke neu bewertet werden müssen. Die Aufgabe, die Daten gesammelt an das Finanzamt zu übergeben, wurde dabei an alle Besitzer von Häusern, Wohnungen und Grundstücken übergeben.

Die eingereichte Erklärung mit den Daten, die beispielsweise unter anderem Grundbuchnummer, Bodenrichtwert und Grundstücksfläche umfassen, wird in den folgenden Monaten vom Finanzamt ausgewertet. Die neue Grundsteuer-Berechnung gilt dann ab 2025. Davor verschickt das Finanzamt in der Regel drei Bescheide zur neuen Grundsteuer. Ausnahme: Hessen.

1. Grundsteuerwertbescheid (teilweise auch Bescheid über die Grundsteueräquivalenzbeträge genannt)

2. Grundsteuermessbetragsbescheid: Dieser wird meist zeitgleich zum ersten Bescheid verschickt

3. Der finale Grundsteuerbescheid, der wahrscheinlich – je nach Bundesland – erst im Jahr 2024 verschickt wird.

Das Problem: Erst mit dem dritten Bescheid erfahren die Eigentümer, wie hoch die neue Grundsteuer ausfällt. Doch dann ist es zu spät, wenn sie dagegen Einspruch einlegen wollen – dies müssen sie schon bei den ersten beiden Bescheiden tun. Dafür bleibt ihnen nicht viel Zeit: Denn für den Einspruch gilt eine Frist von nur einem Monat; diese beginnt drei Tage nach dem Datum auf dem Bescheid.

Das steht im Grundsteuerwertbescheid und Grundsteuermessbetragsbescheid

Wer also Post vom Finanzamt bekommen hat, sollte die Bescheide genau überprüfen.

Wichtig: Der Grundsteuerwertbescheid ist in zwei Abschnitte unterteilt: Abschnitt A und Abschnitt B. In Abschnitt A finden Sie Daten zum Grundstück und den Grundsteuerwert, die noch einmal geprüft werden sollten. Laut Bild sollte der Wert rund ein Drittel über dem liegen, den Sie zum Beispiel vor zehn Jahren für Ihre Wohnung gezahlt haben. Dabei handele es sich aber nur um einen Durchschnittswert, der regional sehr unterschiedlich sein könne, fügt die Zeitung, hinzu. In Abschnitt B finden Grundeigentümer die ausführliche Berechnung des Grundsteuerwerts. Hier sollte kontrolliert werden, ob die selbst angegebenen Daten wie Bodenrichtwert, Baujahr, und Grundstücksfläche richtig erfasst sind.

Im zweiten Brief, dem Grundsteuermessbetragsbescheid, wird es ein wenig kürzer. Hier wird der Grundsteuerwert aus dem ersten Bescheid mit der Steuermesszahl multipliziert. Diese beträgt bei der neuen Grundsteuer 0,031 Prozent. Eine Ausnahme bilden unbewohnte Grundstücke; dort liegt sie bei 0,034 Prozent. Das Ergebnis ist dann der Steuermessbetrag.

Einspruch gegen die Bescheide einlegen können Eigentümer mithilfe eines Musterbriefs.