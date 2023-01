Jetzt wird’s eng: Grundsteuer-Erklärung noch im Januar abgeben – so geht‘s

Von: Lisa Mayerhofer

Der Countdown läuft: Noch bis Ende Januar können Eigentümer in Deutschland ihre Grundsteuer-Erklärung abgeben. Was Sie dabei beachten sollten.

München – Die Uhr tickt: Noch bis Ende Januar können Eigentümer in Deutschland ihre Grundsteuer-Erklärung abgeben. Mehr als 16 Millionen Deutsche haben ihre Erklärung nun schon eingereicht – das ist aber nicht einmal die Hälfte derjenigen, die dazu verpflichtet sind. Wer also noch im Verzug ist, sollte die Abgabe der Grundsteuer-Erklärung möglichst schnell hinter sich bringen. Eine Übersicht zeigt, was Eigentümer dabei beachten und wissen sollten.

Wie kann die Grundsteuer-Erklärung abgegeben werden?

Die Erklärung muss im Regelfall in elektronischer Form beim Finanzamt abgegeben werden – und zwar über das Portal Elster. Dafür ist ein Zertifikat nötig, das auf Elster kostenlos zur Verfügung steht. Die Registrierung kann aber bis zu zwei Wochen dauern. Auch bereits bei Elster registrierte Angehörige können die Erklärung übermitteln.

Für vergleichsweise einfache Fälle wie unbebaute Grundstücke, Ein- und Zweifamilienhäuser, Eigentumswohnungen gibt es in elf Bundesländern auf der Website grundsteuererklaerung-fuer-privateigentum.de eine vereinfachte elektronische Übermittlung. Mithilfe eines Fragebogens auf der Startseite kann man schnell feststellen, ob man diesen Weg nutzen kann.

Die Papierform ist nur für Härtefälle gedacht – auf Antrag beim Finanzamt. Ausnahme: Bayern – dort können Eigentümer ohne großen Aufwand ihre Erklärung auf Papier abgeben.

Der Countdown läuft: Noch bis Ende Januar können Eigentümer in Deutschland ihre Grundsteuer-Erklärung abgeben. (Symbolbild) © Martin Schutt / dpa

Welche Software kann bei der Grundsteuer-Erklärung helfen?

Laut Stiftung Warentest ist das Ausfüllen der Grundsteuer-Erklärung über Elster „eher kompliziert“. Dagegen helfen können Programme, die allerdings etwas kosten. Stiftung Warentest empfahl im September das Programm „Wiso Grundsteuer“, dagegen bewerteten die Tester „Smartsteuer Grundsteuer“ als eher unübersichtlich und im Testzeitraum fehleranfällig.

Bodenrichtwert, Wohnfläche und Co.: Welche Angaben sind nötig?

In der einfachen Form müssen bei der Grundsteuer-Erklärung angegeben werden:

Größe des Grundstücks

Gemarkung

Flur oder Flurstück

Miteigentumsanteil am Grundstück (bei Eigentumswohnungen)

Steuernummer oder das Aktenzeichen des Grundstücks

Bodenrichtwert

Baujahr des Gebäudes (ab 1949)

Wohnfläche

Anzahl der Garagenstellplätze

Kontaktdaten der Eigentümer

Für jedes Bundesland gibt es Unterlagen und Quellen, wo diese Angaben zu finden sind. Das vom Bund vorgeschlagene Modell haben elf Bundesländer gewählt – Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen haben jeweils eigene Modelle. Diese sind wie etwa in Bayern meist etwas einfacher für Eigentümer auszufüllen als beim Bundesmodell.

Können sich Eigentümer auch einfach weigern, die Erklärung abzugeben?

Bei Nichtabgabe oder verspäteter Abgabe kann ein Verspätungszuschlag festgesetzt werden, warnt der Eigentümerverband Haus & Grund Hessen. Er beträgt demnach 25 Euro für jeden angefangenen Monat der Verspätung. Bei Nichtabgabe kann das Finanzamt zudem die Besteuerungsgrundlagen einfach schätzen – dies geschieht meist zum Nachteil des Eigentümers, der dann mehr für die Grundsteuer berappen muss als vorgesehen. Das wäre laut Haus & Grund der „schlimmste Fall“.

Was Eigentümer allerdings tun können: Einspruch gegen den Grundsteuerwertbescheid einlegen, den sie nach der Bearbeitung der Grundsteuer-Erklärung durch das Finanzamt erhalten haben.

Wird sich die Grundsteuer nach der Reform erhöhen?

Einige Steuerzahler werden mehr Grundsteuer als bislang bezahlen müssen, andere weniger, heißt es beim Bundesfinanzministerium (BMF) lediglich. Für die Gesamtheit der Steuerzahler soll die Reform demnach aufkommensneutral ausgestaltet werden – der Staat soll also seine Einnahmen damit nicht steigern. Letztlich kommt es auf die Städte und Gemeinden an, denn sie legen den sogenannten Hebesatz fest, einen Faktor, der die endgültige Höhe der Grundsteuer beeinflusst. Dieser wird wohl erst 2024 festgelegt.

Wann soll die neue Steuer fällig werden?

Auf der Grundlage der neuen Werte soll die Grundsteuer neu berechnet werden. Fällig wird der Betrag ab dem 1. Januar 2025. Das BMF rechnet mit Herbst 2024, bis die konkrete Höhe bei einem Großteil der Steuerpflichtigen feststehen wird.

Gibt es auch Kritik an der Grundsteuer-Reform?

Kritik gibt es vor allem am Modell des Bundeslands Baden-Württemberg und in Teilen auch am Bundesmodell. Vier Verbände, darunter der Bund der Steuerzahler Baden-Württemberg sowie der Eigentümerverband Haus & Grund, haben im vergangenen Jahr gefordert, dass die Finanzverwaltungen vorerst nur vorläufige Grundsteuerwertbescheide erlassen. Es seien grundsätzliche Fragen noch ungeklärt – etwa, ob der derzeitige Erlass von Grundsteuerwertbescheiden verfassungswidrig sein könnte, weil die Hebesätze der jeweiligen Kommunen nicht bekannt sind.

Die Verbände unterstützen hierzu nach eigenen Angaben die Klage eines Ehepaars. Diese stehe für ein Muster, das viele Eigentümer betreffe. Eine entsprechende Klage sei Anfang Dezember beim Finanzgericht Baden-Württemberg eingegangen, sagte eine Sprecherin. Das Land geht jedoch weiterhin davon aus, dass das Modell rechtmäßig ist. Vorläufige Grundsteuerwertbescheide seien nicht vorgesehen.

Wohin fließt die Grundsteuer?

Die Einnahmen aus der Grundsteuer fließen den Städten und Gemeinden zu. Derzeit sind es laut Bundesfinanzministerium fast 15 Milliarden Euro jährlich – die Steuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen.

Warum gibt es überhaupt eine Grundsteuer-Reform?

Das Bundesverfassungsgericht hatte das aktuelle Bewertungssystem 2018 für verfassungswidrig erklärt, weil gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandelt werden. Die bisherige Berechnung basiert auf Jahrzehnte alten Grundstückswerten – im Westen stammen sie von 1964, im Osten von 1935. Erhalten bleiben soll der Grundsatz, dass sich die Bewertung am Wert einer Immobilie orientiert.

Mit Material der AFP und dpa