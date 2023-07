Grundsteuer: In dieser Region gibt es die höchsten Einspruchsquoten

Steuerreform

Bundesweit sind einer Umfrage zufolge etwa drei Millionen Einsprüche gegen die Grundsteuerbescheide eingegangen. In manchen Bundesländern sind die Quoten höher als in anderen. Ein Überblick.

Berlin – Immer mehr Eigentümer in Deutschland, die ihre Grundsteuererklärung abgegeben haben, erhalten nun die Bescheide dazu vom Finanzamt. Gegen diese können die Eigentümer Einspruch einlegen, was viele angesichts einiger Ungereimtheiten bei der umstrittenen Grundsteuerreform auch tun.

Grundsteuer: In Sachsen ist die Einspruchsquote am höchsten

Bundesweit sind schon Millionen Einsprüche gegen die Grundsteuerreform abgegeben worden, berichtet das Handelsblatt. Dabei sind die Einspruchsquoten in manchen Bundesländern höher als in anderen. Das ergab laut dem Magazin eine aktuelle Umfrage des Grundsteuer-Portals LAMA in den Finanzministerien der Bundesländer.

Demnach hat Sachsen die höchste Einspruchsquote von 29 Prozent. Mit viel Abstand folgen Mecklenburg-Vorpommern mit 21 Prozent, Berlin mit 20 und Schleswig-Holstein mit 18,9 Prozent. Die niedrigste Quote verzeichnet Bayern mit 6,4 Prozent – dort allerdings endete die Abgabefrist für die Grundsteuererklärungen erst Ende April und nicht wie in den anderen Bundesländern Ende Januar. Auch Rheinland-Pfalz hat eine vergleichsweise geringe Einspruchstube von 7,2 Prozent, gefolgt von Hamburg mit neun und Hessen mit 9,3 Prozent.

Im Bundesschnitt liegt die Quote bei etwa zehn Prozent, erklärt das Handelsblatt weiter. Dies entspreche bundesweit knapp drei Millionen Einsprüchen. Allerdings seien in Niedersachsen und Baden-Württemberg die Quoten noch nicht erfasst.

Grundsteuerbescheid: Wie Eigentümer reagieren sollten

Wer schon seinen Bescheid zur Grundsteuererklärung vom Finanzamt erhalten hat, sollte diesen auf jeden Fall genau und schnellstmöglich prüfen. Dazu rät die Schleswig-Holsteinische Rechtsanwaltskammer. Falls Zweifel bestehen oder Fehler auftauchen, sollten Eigentümer Einspruch erheben, so die Kammer. In der Regel können Eigentümer einen Brief oder eine E-Mail an das Finanzamt schicken, das den Bescheid erlassen hat.

Mögliche Fehler treten nach Angaben der Experten etwa bei Bodenrichtwerten auf, die Grundbesitzer aus den Länderportalen übernommen haben. Sie seien wiederholt zu hoch. Dies kann etwa der Fall sein, wenn nicht nutzbare Fläche als Baugrund erfasst wurde.

Vorsicht: Die Frist für den Einspruch beträgt nur einen Monat nach Erhalt des Grundsteuerbescheides. Entdecken Eigentümer erst später für sie nachteilige Fehler, ist eine Korrektur nur in Ausnahmefällen möglich, warnt die Rechtsanwaltskammer.

