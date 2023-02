Grundsteuer-Erklärung: Warum Sie noch keinen Brief vom Finanzamt bekommen haben

Von: Lisa Mayerhofer

Bis Ende Januar haben knapp drei Viertel aller Eigentümer ihre Grundsteuer-Erklärungen eingereicht und warten nun auf die Grundsteuer-Bescheide der Finanzämter. Doch wie lange dauert das?

Berlin – Zum Beginn des Monats ist die Abgabefrist für die Grundsteuer-Erklärung abgelaufen – außer in Bayern, das die Deadline noch einmal verlängert hat. Laut Bundesfinanzministerium haben bis Ende Januar knapp drei Viertel aller Eigentümer ihre Grundsteuer-Erklärungen eingereicht. Nun heißt es erst einmal: Warten, bis die Grundsteuer-Bescheide der Finanzämter eintrudeln – doch wie lange müssen die Eigentümer sich gedulden?

Grundsteuer-Erklärungen: So viele wurden schon bearbeitet

Grundsätzlich gilt: Die Finanzämter bearbeiten die Erklärungen zur Grundsteuer in der Reihenfolge ihres Eingangs. Das berichtet focus.de. Anfang Februar waren laut Geldratgeber Finanztip rund neun Millionen von 36 Millionen Grundsteuer-Erklärungen bearbeitet worden. Wer also schon vergangenen Sommer seine Erklärung abgegeben hat, bei dem ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese von den Finanzämtern schon bearbeitet wurde. Wenn die Erklärung später eingereicht wurde, kann sich die Bearbeitung noch hinziehen.

Die Pressestellen gaben den Behörden gegenüber focus.de nur Auskunft, wie viele Erklärungen schon bearbeitet wurden. Über ein Viertel aller eingereichten Erklärungen haben demnach Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Schleswig-Holstein abgearbeitet. Mehr als ein Drittel haben dagegen schon die Behörden in Bayern, Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen, Saarland und Thüringen geschafft. Am weitesten sind die Finanzämter Nordrhein-Westfalens und Sachsens: Sie haben über die Hälfte abgearbeitet, so das Portal.

Grundsteuer: Finanzämter vor gewaltigem Bearbeitungsaufwand

Allerdings sollten Eigentümer auch bedenken, dass sich die Finanzämter in den kommenden Wochen um den Versand von Millionen an Erinnerungsschreiben an säumige Eigentümer kümmern müssen, so Finanztip-Steuerexperte Jörg Leine. Zudem kommt auf die Behörden eine Flut an Einsprüchen gegen die versendeten Grundsteuer-Bescheide zu. Laut Finanztip sind schon Hunderttausende Einsprüche bei den Finanzämtern eingetrudelt, viele weitere können folgen.

„Die Finanzämter haben wegen der Grundsteuer-Erklärung personell deutlich aufgestockt, doch die große Zahl potenzieller Einsprüche dürfte die Beamten an ihre Grenzen bringen“, erklärte Leine weiter. In den vergangenen Jahren hätten die Beamtinnen und Beamten im Schnitt jährlich insgesamt etwas mehr als drei Millionen Einsprüche bearbeitet – im Verhältnis dazu seien 1,5 Millionen zusätzliche Einsprüche enorm.

