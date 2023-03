Änderungen durch die Reform

Was man über die Grundsteuer wissen muss

Von: Dennis Fischer

Die Grundsteuer ist ins Gerede gekommen. Das hat mit einer Änderung zu tun, die das Bundesverfassungsgericht gefordert hatte. Ein Überblick.

München – Die Grundsteuer wird auf den Grundbesitz erhoben. Gezahlt wird sie grundsätzlich von den Eigentümerinnen und Eigentümern, bei einer Vermietung kann sie jedoch über die Betriebskosten auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden. Die durch die Grundsteuer erzielten Einnahmen fließen grundsätzlich den Städten und Gemeinden zu. Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums sind dies jährlich fast 15 Mrd. Euro. Damit zählt die Grundsteuer zu den wichtigsten Einnahmequellen der Städte und Gemeinden.

Grundsteuer: Darum musste das System reformiert werden

Das Bundesverfassungsgericht hatte das aktuelle System der Bewertung von Grundstücken 2018 für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandelte und so gegen das im Grundgesetz verankerte Gebot der Gleichbehandlung verstoße. Im Ergebnis hat sich die sogenannte Einheitsbewertung von den tatsächlichen Werten der Immobilien entkoppelt.

Somit konnte es vorkommen, dass für vergleichbare Immobilien in benachbarter Lage unterschiedliche Grundsteuerzahlungen fällig wurden. Bis zum 31. Dezember 2019 musste der Gesetzgeber daher eine Neuregelung treffen. Die Grundsteuer kann allerdings in ihrer jetzigen Form bis zum 31. Dezember 2024 erhoben werden, danach gilt das neue Recht.

Wie erfolgte die Berechnung bislang?

Die Berechnung der Grundsteuer basierte bis zur Reform auf Jahrzehnte alten Grundstückswerten, den sogenannten Einheitswerten. Im Westen erfolgt die Bewertung der Grundstücke nach ihrem Wert im Jahr 1964. Im Osten sind die Grundstückswerte sogar noch älter und beruhen auf Werten aus dem Jahr 1935.



„Diese Einheitswerte werden mit einem einheitlichen Faktor, der sogenannten Steuermesszahl, und anschließend mit dem sogenannten Hebesatz multipliziert“, heißt es aus dem Bundesfinanzministerium. Während die Steuermesszahl nach altem Recht bundeseinheitlich festgelegt sei, werde der Hebesatz von den Gemeinden bestimmt.

Änderungen durch die Reform

Die Änderungen durch die Grundsteuerreform hat der Gesetzgeber in drei Gesetzen umgesetzt. Das erste Gesetz enthält neue Bewertungsregeln für die Grundsteuer auf Bundesebene. Es regelt, dass der gesamte Grundbesitz in Deutschland auf den Stichtag 1. Januar 2022 neu bewertet wird, das bedeutet, mit den an diesem Tag bestehenden Verhältnissen. Hierfür müssen die Eigentümerinnen und Eigentümer eine Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts elektronisch an das Finanzamt übermitteln.

Mit einem zweiten Gesetz erhalten die Gemeinden das Recht, ab dem Jahr 2025 aus städtebaulichen Gründen auf unbebaute, baureife Grundstücke einen erhöhten Hebesatz festzulegen. Mit einem dritten Gesetz schließlich wurde die Gesetzgebungskompetenz des Bundes im Grundgesetz festgeschrieben.

Dabei erhielten die Länder das Recht, bei der Grundsteuer eigene, vom Bundesgesetz abweichende Regelungen einzuführen. Von dieser Möglichkeit haben fünf Länder Gebrauch gemacht: Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen. Das Saarland und Sachsen wenden das Bundesmodell an, haben aber abweichende Steuermesszahlen eingeführt.

Wann muss ich die neue Grundsteuer zahlen?

Die Grundsteuer auf Basis der neuen Werte ist ab dem 1. Januar 2025 zu zahlen. „Auch die Grundsteuer auf Grundlage von abweichendem Landesrecht darf erst ab diesem Zeitpunkt erhoben werden“, stellt das Finanzministerium klar. Und wie hoch wird die Steuerbelastung sein?

Die künftige Höhe der Grundsteuer kann heute noch nicht benannt werden.

Dazu heißt es, dass die künftige Höhe der Grundsteuer heute noch nicht benannt werden kann, da zunächst die Werte der Grundstücke festgestellt werden müssen. Es werde daher vermutlich noch bis Herbst 2024 dauern, bis die konkrete Höhe der jeweiligen Grundsteuer bei einem Großteil der Steuerpflichtigen feststehe. Bis zum 31. Dezember 2014 wird die Grundsteuer daher noch auf der Grundlage der Einheitswerte erhoben.