Grundsteuer: Bis zu 50 Prozent weniger bezahlen – in welchen Fällen das möglich ist

Von: Patricia Huber

Teilen

Jeder Grundeigentümer muss die Grundsteuer bezahlen. Viele wissen jedoch nicht, dass in manchen Fällen ein Erlass möglich ist – sofern man diesen beantragt.

München – Die Grundsteuerreform raubt schon jetzt vielen Eigentümern die Nerven. Denn die Erklärung für die neue Grundsteuer ist kompliziert und aufwendig. Drum herumkommen wird jedoch niemand. Bis Ende Januar 2023 muss die Grundsteuererklärung abgegeben werden. Wirklich spannend wird es jedoch erst in den kommenden Jahren, wenn die neuen Grundsteuersätze feststehen. Dann wissen Haus- und Wohnungseigentümer endlich, ob sie künftig mehr bezahlen müssen.

Grundsteuer: In diesen Fällen kann ein Erlass beantragt werden

Was viele aber nicht wissen: In manchen Fällen kann ein Teil der Grundsteuer erlassen werden. Das ist so im Grundsteuergesetz (GrStG) festgelegt. Beim Erlass der Grundsteuer wird jedoch strikt zwischen Kulturgut und Grünanlagen, Betrieben der Land- und Forstwirtschaft und bebauten Grundstücken unterschieden.

Für Grundeigentümer dürfte hier der Paragraph 34 GrStG „Erlass wegen wesentlicher Ertragsminderung bei bebauten Grundstücken“ am interessantesten sein. Daraus geht hervor, dass Grundeigentümer einen Grundsteuer-Erlass beantragen können, wenn sie erhebliche Einkommensausfälle haben und diese auch nachweisen können. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn der Mieter einer Wohnung seine Miete nicht mehr bezahlt oder beispielsweise Mietnomaden in der Wohnung waren. Auch Wasserschäden, die durch Naturkatastrophen entstehen und die Wohnung unbewohnbar machen, fallen unter diese Regelung. Wichtig ist nur: Der Vermieter darf den Mietausfall nicht selbst verursacht haben.

Wie viel von der Grundsteuer schließlich erlassen wird, ist ebenfalls ganz klar im Gesetz festgelegt. Dabei gilt folgende Regel:

25 Prozent Erlass , wenn die Mieterträge um mehr als 50 Prozent hinter der Jahreskaltmiete liegen

, wenn die Mieterträge um mehr als 50 Prozent hinter der Jahreskaltmiete liegen Bis zu 50 Prozent Erlass, wenn überhaupt keine Miete eingegangen ist (zum Beispiel bei Leerstand)

Grundsteuer: Bestimmte Grundstücke sind ohnehin befreit

Aber nicht nur Privatgrundstücke fallen unter die Grundsteuer-Erlass-Regelungen. Laut Paragraph 32 GrStG ist die Grundsteuer „für Grundbesitz […], dessen Erhaltung wegen seiner Bedeutung für Kunst, Geschichte, Wissenschaft oder Naturschutz im öffentlichen Interesse liegt“ sogar komplett zu erlassen. Zumindest dann, „wenn die erzielten Einnahmen und die sonstigen Vorteile (Rohertrag) in der Regel unter den jährlichen Kosten liegen.“ Auch öffentliche Grünanlagen sind befreit, sofern die jährlichen Kosten den Rohertrag übersteigen.

Unser kostenloser Wirtschafts-Newsletter versorgt Sie regelmäßig mit allen relevanten News aus der Wirtschaft. Hier geht es zur Anmeldung.

Wer einen Grundsteuer-Erlass beanspruchen möchte, muss diesen beantragen. Dabei ist unbedingt die erforderliche Frist einzuhalten. Der Antrag muss bis spätestens 31. März des Folgejahres bei der zuständigen Stadt oder Gemeinde eingegangen sein. Der Erlass wird immer erst nach Ablauf des Kalenderjahres ausgesprochen. Wer diesen also für 2022 beantragen möchte, muss das entsprechende Schreiben bis spätestens 31. März 2023 eingereicht haben. (ph)