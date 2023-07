Grundsteuer: In diesen Bundesländern gibt es bald Klarheit über die Steuerlast

Von: Amy Walker

Die meisten Eigentümer haben ihre Grundsteuererklärung nun abgegeben, wissen aber immer noch nicht, wie die Steuerlast ab 2025 ausfallen wird. Einige Bundesländer wollen frühzeitig Klarheit schaffen.

Berlin – Die meisten Eigentümer haben ihre Grundsteuererklärungen fristgerecht eingereicht, mehr als die Hälfte davon hat auch schon den Bescheid vom Finanzamt erhalten. Der Fortschritt bei der Bearbeitung der Steuererklärungen variiert von Land zu Land – doch bis auf Hamburg haben alle Bundesländer mittlerweile die 50-Prozent-Marke überschritten.

Die wichtigste Frage, die Eigentümer aber beschäftigt, bleibt überall noch unbeantwortet: Wie hoch wird die Steuerlast ab 2025 ausfallen? Erst im kommenden Jahr müssen die Kommunen mitteilen, wie sie den Hebesatz für die neue Grundsteuer festsetzen werden. Und erst dann wird deutlich, wie hoch die Steuer für den Einzelnen ausfallen wird. Gesetzlich ist aber eigentlich festgeschrieben, dass die neue Grundsteuer „aufkommensneutral“ ausfallen muss. Heißt: Die Gemeinde soll am Ende nicht deutlich mehr Einnahmen haben, sich also nicht an der Reform zu bereichern versuchen.

Transparenzberichte sollen bei Grundsteuer Klarheit schaffen

Für einzelne Grundbesitzende könnte die Reform dennoch zu einer höheren Steuerlast führen. Um Klarheit darüber zu schaffen, wollen nun einige Bundesländer helfen und ab kommendem Jahr transparent mitteilen, wie hoch die einzelnen Hebesätze in den Kommunen ausfallen müssten, um eine Aufkommensneutralität zu gewährleisten. Damit würden die Bürgerinnen und Bürger wissen, ob ihre Kommune den Hebesatz wirklich aufkommensneutral gesetzt hat. Darüber berichtet die FAZ.

Das Wort Grundsteuer erscheint auf einem Computerbildschirm auf der Seite des Online-Steuerportals Elster. © Bernd Weißbrod/dpa

Es sollen aber nach den Recherchen der Zeitung nicht alle Bundesländer mitmachen. So will Bayern den Kommunen zwar mitteilen, wie sie den Hebesatz setzen sollten – nicht aber den Bürgerinnen und Bürgern. In den Ländern Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen will man weder Bürger noch Kommunen über aufkommensneutrale Hebesätze informieren. Einige Bundesländer wollen sich noch nicht zu Transparenz verpflichten: In Rheinland-Pfalz und Bremen äußerte man sich der FAZ gegenüber nur vage.

Diese Bundesländer wollen transparent handeln

In allen übrigen Bundesländern wird aber über eine transparente Mitteilung der Hebesätze nachgedacht. So haben Hessen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen angekündigt, ihre Hebesatz-Empfehlungen zu veröffentlichen, damit die Bürgerinnen und Bürger nachlesen können, ob sich ihre Gemeinde daran gehalten hat. In Brandenburg soll es ebenfalls ein „öffentliches digitales Verzeichnis zur Grundsteuerreform in Brandenburg“ geben.

In Berlin verweist man der FAZ zufolge auf den Koalitionsvertrag, in dem sich CDU und SPD verpflichtet haben, die Grundsteuer ab 2025 zu senken.