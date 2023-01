Grundsteuererklärung: So verlängern Sie die Abgabefrist

Am 31. Januar ist Deadline für die Abgabe der Grundsteuererklärung. (Symbolbild)

Am 31. Januar ist Deadline für die Abgabe der Grundsteuererklärung. Versäumnisse sanktioniert jedes Bundesland unterschiedlich. Eine Übersicht.

München – In nur wenigen Tagen – am 31. Januar – läuft die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung ab. Für viele Eigentümer wird es jetzt eng: Bislang hat nur etwas mehr als die Hälfte der Eigentümer die Grundsteuererklärung eingereicht. Wer die Deadline nicht mehr schafft und auf der sicheren Seite sein möchte, kann aber eine Fristverlängerung beantragen. Was säumige Eigentümer jetzt beachten müssen:

Grundsteuererklärung: Antrag auf Fristverlängerung stellen

Da die Deadline schon am 31. Januar ist, sollte der Antrag auf eine Fristverlängerung möglichst schnell gestellt werden – dies funktioniert unter anderem über die Online-Plattform Elster oder per Brief ans Finanzamt. Dabei muss der Antrag auf Fristverlängerung für die Grundsauererklärung folgende Angaben enthalten:

Namen und Adresse

Steuernummer des Grundstücks (findet man z. B. im letzten Grundsteuerwertbescheid)

Neuer Abgabetermin

Begründung für die Fristverlängerung (z. B.: fehlende Unterlagen, Krankheit oder Auslandsaufenthalt)

Aufforderung an das Finanzamt, eine Bestätigung der Verlängerung zu senden

Jana Bauer, stellvertretende Geschäftsführerin beim Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL), sagte dem Handelsblatt: „Der Grund für das Versäumnis, die Frist einzuhalten, muss triftig und entschuldbar sein.“

Grundsteuererklärung: Bei Versäumnis vorerst keine Strafen

Doch was passiert, wenn die Deadline ohne Antrag auf Fristverlängerung verpasst wird? Eigentümervertreter hatten ursprünglich gewarnt, säumige Eigentümer müssten mit einem Verspätungszuschlag von 25 Euro pro Monat und einem Zwangsgeld von 25.000 Euro rechnen. Doch das wird laut einer aktuellen Abfrage des Ratgeberportals Finanztip bei den Finanzbehörden aller 16 Bundesländer wohl noch nicht passieren. 14 Bundesländer wollen demnach zunächst ein Erinnerungsschreiben schicken. „Es wird an die Einsicht appelliert und maßvolles Verhalten der Finanzämter erwähnt“, sagte Steuerexperte Jörg Leine von Finanztip.de.

Wie die einzelnen Bundesländer auf Versäumnisse reagieren

So verhalten sich der Abfrage zufolge die einzelnen Bundesländer gegenüber Eigentümern, die ihre Grundsteuererklärung bis zum 31. Januar nicht abgegeben haben:

Baden-Württemberg, Bremen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz wollen laut Finanztip zunächst Erinnerungsschreiben schicken; danach könnten nach Angaben der jeweiligen Finanzbehörden Verspätungszuschläge und Zwangsgelder festgesetzt werden.

und wollen laut Finanztip zunächst Erinnerungsschreiben schicken; danach könnten nach Angaben der jeweiligen Finanzbehörden Verspätungszuschläge und Zwangsgelder festgesetzt werden. In Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen sollen die Steuerpflichtigen mit einem Schreiben an die Abgabe der Grundsteuererklärung erinnert werden. In diesen Bundesländern sei nicht eindeutig, wann Verspätungszuschläge oder andere Maßnahmen eintreten, wie Finanztip erklärte.

und sollen die Steuerpflichtigen mit einem Schreiben an die Abgabe der Grundsteuererklärung erinnert werden. In diesen Bundesländern sei nicht eindeutig, wann Verspätungszuschläge oder andere Maßnahmen eintreten, wie Finanztip erklärte. In Bayern können die Finanzämter laut der Abfrage in begründeten Einzelfällen – und nur auf Antrag – Fristverlängerungen gewähren. Verspätungszuschläge und andere Maßnahmen seien möglich, es werde aber die Dauer der Abgabefrist und das neue Verfahren zur Grundsteuer berücksichtigt.

können die Finanzämter laut der Abfrage in begründeten Einzelfällen – und nur auf Antrag – Fristverlängerungen gewähren. Verspätungszuschläge und andere Maßnahmen seien möglich, es werde aber die Dauer der Abgabefrist und das neue Verfahren zur Grundsteuer berücksichtigt. Hamburg hat den Angaben zufolge noch nicht entschieden, wie nach dem 31. Januar verfahren wird. Ein Verspätungszuschlag kann laut Finanztip festgesetzt werden. Ein Zwangsgeld werde in jedem Fall aber erst in einem Schreiben angekündigt.

Können sich Eigentümer jetzt zurücklehnen und abwarten?

Eher nein. Steuerexperte Leine riet dennoch, die Grundsteuererklärung „so schnell wie möglich“ abzugeben. „Denn irgendwann wird das Finanzamt zum letzten Mittel greifen, wenn die Grundsteuererklärung immer noch nicht abgegeben wurde.“ Und das sei die Schätzung des Grundsteuerwerts, der die Höhe der Grundsteuer entscheidend bestimmt. „Eine Schätzung des Finanzamts ist bisher noch nie vorteilhaft für Steuerzahler gewesen. Hier bedeutet sie mehr Grundsteuer als nötig und das für viele Jahre“, warnte Leine.

Reform der Grundsteuer: Staat soll Einnahmen nicht steigern

Das Bundesverfassungsgericht hatte das aktuelle Bewertungssystem 2018 für verfassungswidrig erklärt, weil gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandelt werden. Die bisherige Berechnung basiert auf Jahrzehnte alten Grundstückswerten – im Westen stammen sie von 1964, im Osten von 1935. Bei der Reform der Grundsteuer soll der Grundsatz erhalten bleiben, dass sich die Bewertung am Wert einer Immobilie orientiert.

Laut Bundesfinanzministerium werden einige Steuerzahler mehr Grundsteuer bezahlen müssen, andere weniger. Für die Gesamtheit der Steuerzahler soll die Reform demnach aufkommensneutral ausgestaltet werden – der Staat soll also seine Einnahmen damit nicht steigern.

