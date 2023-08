„Gut gerüstet“: Gasspeicher in der Europäischen Union zu 90 Prozent gefüllt

Teilen

Europäisches Parlament in Brüssel © Björn Trotzki/Imago

Die Gasspeicher in der EU sind bereits zu 90 Prozent gefüllt.

Brüssel in Belgien - Die EU gehe „gut gerüstet“ in den bevorstehenden Winter, teilte die Kommission in Brüssel am Freitag mit. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hatten die 27 Mitgliedsländer im Sommer 2022 beschlossen, dass die Gasspeicher in der EU zum 1. November im Schnitt zu 90 Prozent gefüllt sein sollen.

Wie aus Daten des Portals Gas Infrastructure Europe (GIE) hervorgeht, betrug der Füllstand am Mittwoch im Schnitt genau 90,12 Prozent. Es gibt aber Unterschiede zwischen den Ländern: In Spanien waren die Speicher zu fast 100 Prozent voll, in Lettland erst zu 77 Prozent. In Deutschland betrug der Füllstand knapp 92 Prozent.



Die Bundesnetzagentur hatte dennoch erst kürzlich vor möglichen Versorgungsengpässen im Winter gewarnt. Kalte Temperaturen, Probleme in Nachbarländern oder auch zu niedrige Einsparungen könnten die Versorgungslage wieder verschärfen, sagte Behördenchef Klaus Müller.



Die EU will die Abhängigkeit von russischem Erdgas weiter verringern. Im ersten Quartal diesen Jahres lieferte Russland noch 15 Prozent der Gasimporte. Ein Jahr zuvor waren es noch 30 Prozent gewesen.



Importiert wird stattdessen mehr Flüssiggas (LNG) aus den USA und Erdgas aus Norwegen. Zudem haben sich die EU-Mitgliedsländer verpflichtet, von April 2023 bis März 2024 insgesamt 15 Prozent des Gasverbrauchs einzusparen, gemessen am Durchschnittsverbrauch der Jahre 2017 bis 2022. Von August 2022 bis Mai 2023 wurden in der EU sogar 18 Prozent im Vergleich zum Durchschnittsverbrauch der vorherigen fünf Jahre eingespart, auch dank milder Temperaturen. ilo/ju