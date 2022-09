Habeck erwartet, dass 95 Prozent Gas-Speicherstand erreicht werden

Robert Habeck © IMAGO/Christian Spicker

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geht davon aus, dass das Ziel, die Gasspeicher in Deutschland für den Winter zu 95 Prozent zu füllen, erreicht wird.

Brüssel in Belgien - Habeck verwies am Freitag am Rande von EU-Beratungen in Brüssel darauf, dass bereits ein Stand von 87 Prozent erreicht sei und es trotz der ausbleibenden Gaszufuhren aus Russland immer noch gelinge, dass täglich jeweils etwa 0,5 Prozentpunkte hinzukommen.

Dabei müsse nicht einmal mehr wie zeitweise der Fall Gas "für jeden Preis" eingekauft werden, sagte Habeck. Vielmehr sei es möglich, etwas "den Marktpreis nach unten" zu drücken. Dadurch werde es zwar mit der Befüllung der Speicher etwas langsamer gehen, "aber wir werden trotzdem die 95 Prozent, die wir uns vorgenommen haben, zu diesem Winter erreichen. Bislang ist dieser Füllstand für den 1. November vorgesehen.



Habeck wies auch auf enorme Einsparungen bei Gas im Sommer hin. So habe der Verbrauch im August um 22 Prozent unter dem Stand des Vorjahresmonats gelegen. "Das ist erheblich", betonte der Minister. Allerdings sei dies dann auch "eine zweischneidige Botschaft", wenn die Ersparnis etwa durch den Verlust industrieller Produktion zustandekomme.

Russland hat seine Gaslieferungen an Deutschland durch die Pipeline Nordstream 1 bereits Ende August komplett eingestellt. Begründet wurde dies von russischer Seite zunächst mit Wartungsarbeiten und dann mit technischen Problemen, die Bundesregierung geht aber von einer politischen Motivation aus. bk/mbn/hcy