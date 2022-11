Habeck und Le Maire wollen Zusammenarbeit bei Wasserstoff ausbauen – Botschaft an Scholz aus Paris?

Von: Kathrin Reikowski

Die Wirtschaftsminister Robert Habeck und Bruno Le Maire wollen die deutsch-französische Zusammenarbeit ausbauen. (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Wirtschaftsminister Robert Habeck und sein französischer Kollege Bruno Le Maire wollen gemeinsame Wasserstoff-Pipelines und Projekte zur Künstlichen Intelligenz aufbauen.

Paris/Berlin - „Wir wollen wieder verstärkt gemeinsam Projekte identifizieren und diese anderen europäischen Ländern zum Einstieg anbieten“, sagte Robert Habeck am Dienstag in Berlin. Nach einem Treffen mit seinem französischen Kollegen Bruno Le Maire in Frankreich spricht er sich damit für eine stärkere deutsch-französische Zusammenarbeit aus. Am Montag war Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zu Besuch in Paris gewesen.

Als Beispiele für die Zusammenarbeit nannte Habeck den Aufbau eines Pipeline-Systems für Wasserstoff, Projekte zur künstlichen Intelligenz und die Sicherung von Daten in Cloud-Systemen. Er bekräftigte, dass der gemeinsame Einkauf von Gas auf europäischer Ebene so schnell wie möglich umgesetzt werden solle. „Wir wissen, dass Deutschland und Frankreich eine Scharnierfunktion haben“, betonte seinerseits Le Maire.

Deutsch-französische Zusammenarbeit: Le Maire spricht von „neuem Elan“

Auch Le Maire sprach von einem „neuen Elan in der deutsch-französischen Beziehung“. In den vergangenen Wochen hatte es zahlreiche Misstöne gegeben. Ein deutsch-französischer Ministerrat war kurzfristig abgesagt worden, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte vor einer Isolierung Deutschlands in Europa gewarnt. Le Maire betonte, dass Staatshilfen für Unternehmen europäische Regeln respektieren müssten – eine Anspielung auf das deutsche Hilfspaket in Höhe von 200 Milliarden Euro, das in Frankreich Sorge vor Wettbewerbsverzerrungen ausgelöst hatte.

Beide Minister forderten erneut eine „robuste industriepolitische Antwort“ auf das US-Subventionsprogramm. Das US-Gesetz zur Reduzierung der Inflation verstoße gegen die Wettbewerbsregeln, betonte Habeck. Deutschland und Frankreich wollten sich deswegen für eine europäische Plattform für Technologien des Wandels einsetzen. Ziel sei der Ausbau von Produktionsstätten für Windkraft, Photovoltaik, Stromnetze und Wärmepumpen.

Frankreich: Habeck und Baerbock bei Macron – Botschaft an Scholz?

„Europa muss lernen, seine Interessen besser zu verteidigen“, sagte Le Maire. „Europa sollte aufpassen, nicht der letzte Mohikaner zu werden“, fügte er mit Blick auf die protektionistischen Tendenzen in China und den USA hinzu. Habeck verwies darauf, dass Deutschland darauf achte, dass es im Handel mit China nicht zu strategischen Abhängigkeiten komme. „Wir untersagen zunehmend Investitionen in kritische Infrastruktur“, betonte er.

Habeck war am Vormittag von Präsident Macron im Élysée-Palast empfangen worden, so wie am Vortag auch Baerbock. Diese Treffen, von denen allerdings keine offiziellen Fotos veröffentlicht wurden, wurden als freundliche Geste nach einer etwas kühleren Phase der deutsch-französischen Beziehungen gewertet. Sie könnten aber auch ein Hinweis darauf sein, dass Macron seine Kontakte in die Bundesregierung ausbaut, da er mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) noch immer kein besonders enges persönliches Verhältnis aufgebaut hat. (dpa/kat)