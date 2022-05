Habeck: Öl-Embargo der EU gegen Russland möglich

Schild mit der Aufschrift Öl-Embargo vor den Fahnen von EU und Russland © IMAGO/Christian Ohde

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht regionale Probleme beim geplanten Öl-Embargo der EU gegen Russland, hält es aber grundsätzlich für umsetzbar.

Meseberg - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hält das geplante Öl-Embargo der EU gegen Russland für umsetzbar, hält aber regional Probleme für möglich. Das machte der Grünen-Politiker am Mittwoch nach der Kabinettsklausur in Meseberg deutlich. Kanzler Olaf Scholz (SPD) sagte, Deutschland sei auf ein Embargo vorbereitet.

Habeck sagte: «Die Übergangsfrist ist so ausreichend lang, dass wir alle Vorkehrungen treffen können, um Alternativen für russisches Öl in Deutschland zu schaffen.» Deutschland könne das Embargo tragen. Die Bundesregierung könne aber nicht garantieren, dass es nicht «stockend» werde, vor allem regional.

Habeck nannte die Raffinerie im brandenburgischen Schwedt, die vom russischen Staatskonzern Rosneft kontrolliert wird. Er bekräftigte, dieses Problem müsse man lösen. «Die klare Aussage der Bundesregierung ist, dass der Standort erhalten bleiben soll, dass wir dort eine zukunftsfähige Industrie aufbauen wollen, dass das Embargo gegen russisches Öl nicht dazu führt, dass in der Region die Lichter ausgehen.» Die Bundesregierung werde dafür Sorge tragen, dass eine andere Ölversorgung auch für Schwedt sichergestellt werden könne.

Unternehmen aus EU-Staaten sollen in Zukunft kein russisches Öl mehr importieren dürfen. Die Union will russische Rohöllieferungen innerhalb von sechs Monaten und den Import raffinierter Erzeugnisse bis Ende des Jahres auslaufen lassen. Zur Entwicklung der Preise wegen des Embargos sagte Habeck, dies bedeute, in die Glaskugel zu schauen. «Aber natürlich können die Preise auch deutlich nach oben gehen». Eine Verknappung beim Öl führe erst einmal zu höhren Preisen. Scholz sagte, die Bundesregierung wolle die Raffinerien in Leuna bei Halle und Schwedt unterstützen und sicherstellen, dass die Beschäftigten dort eine Perspektive hätten.

Habeck appelliert an Länder: Windkraft-Ausbau beschleunigen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat an die Länder appelliert, die Windkraft an Land schneller auszubauen. Habeck sagte am Mittwoch nach einer Klausurtagung des Bundeskabinetts in Meseberg bei Berlin, die Bundesregierung tue in großer Eile das, was notwendig sei, um die Kapazitäten hinzubekommen. So würden Konflikte zwischen Artenschutz und Windkraft gelöst. Natürlich sei seine «Erwartungshaltung» auch, dass die Länder und Kommunen dann auch Flächen für den Ausbau schaffen. Sonst sei alles «brotlose» Kunst.

Mit Blick auf Bayern sagte Habeck, selbst ein Land, das noch vor ein paar Wochen gesagt habe, die 10H-Regel werde nicht angetastet, wolle nun 800 oder 700 Windkraftanlagen bauen. «Das wird noch nicht reichen, aber man sieht, dass da eine Dynamik stattfindet. Und das ist ein gutes Zeichen, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen.»

Die umstrittene 10H-Abstandsregel für Windräder in Bayern soll aufgeweicht werden. Sie sieht bisher den zehnfachen Abstand der Windradhöhe zur nächsten Bebauung vor. Künftig sollen demnach Windräder etwa in Wäldern, entlang von Autobahnen und in Gewerbegebieten einfacher errichtet werden können. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) rechnet damit, dass dadurch bis zu 800 neue Anlagen im Freistaat entstehen können.

Die Bundesregierung strebt für einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien an, dass künftig zwei Prozent der Landesfläche für Windenergie an Land ausgewiesen werden. Das soll gesetzlich verankert werden. Die meisten Länder sind von diesem Ziel aber noch weit entfernt. (dpa)