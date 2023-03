Habeck will Gas- und Ölheizung verbieten: Ökonom sieht Deutschland auf dem Weg in „Öko-Diktatur“

Von: Markus Hofstetter

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird wegen seiner Pläne zum Verbot von Öl- und Gasheizungen heftig kritisiert. Ein Experte hält dieses Verbot für völlig unnötig.

Berlin - Vielen Hausbesitzern in Deutschland stehen offenbar schwere Zeiten bevor. So plant Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ein Verbot von Öl- und Gasheizungen ab 2024. Bis 2045 soll es dann ein komplettes Betriebsverbot für solche Heizsysteme geben. Vonseiten der EU wird eine Sanierungspflicht angestrebt, bis 2033 sollen alle Wohngebäude in Deutschland den Energiestandard D erreichen.

Habeck Verbotspläne werden heftig kritisiert. Der Finanzminister Christian Lindner (FDP) nennt diese „ein finanzielles Luftschloss“. „Die Regierung könnte sich durch solche Verbote ins Knie schießen“, sagte die „Wirtschaftsweise“ Veronika Grimm.

Experte kritisiert Habecks Öl- und Gasheizungsverbot: „Öko-Diktatur“

Die Kritik ist insofern berechtigt, da die Maßnahmen mit hohen Kosten verbunden sind. So beläuft sich allein der Anschaffungspreis einer Erdwärmepumpe auf 12.000 bis 15.000 Euro. Professor Marcel Frondel vom Institut für Wirtschaftsforschung RWI in Essen schätzt, dass allein Habecks Pläne bis 2045 insgesamt bis zu 1000 Milliarden Euro kosten könnten.

Nun hat Frondel noch einmal nachgelegt. „Deutschland ist auf dem Weg in die Öko-Diktatur. Ich bin entsetzt über die Pläne von Robert Habeck zum Heizungs-Verbot“, schimpft er in der Bild. Darin sieht er einen „unzulässigen Eingriff in die Eigentumsrechte“.

Habecks Öl- und Gasheizungspläne: Verbot ist unnötig

Frondel weist auf den bereits seit 2021 bestehenden CO₂-Emissionshandel hin, der auch Hausbesitzer und Mieter betrifft. Dabei gilt: Je mehr Dreck und Schadstoffe eine Heizung ausstößt, desto mehr muss man bezahlen. Weil der CO₂-Preis in Zukunft weiter steigt, wird die Nutzung fossiler Energieträger immer teurer. Damit soll ein Anreiz geschaffen werden, bestehende Öl- und Gasheizungen schrittweise durch saubere Anlagen zu ersetzen.

Der Experte sieht darin den Vorteil, dass die Nutzer selbst entscheiden können, wann ihnen ihre Heizung zu teuer wird „und sich eine sauberere kaufen.“ Das sei „absolut vernünftig“. Zudem werden laut Frondel ab 2025 die Vorgaben verschärft, so dass noch weniger Dreck in die Luft kommt. Folglich hält er Habecks geplantes Heizungsverbot für „unnötig“.

Zu den Kosten des Heizungsverbotes hat sich Habeck noch nicht geäußert. Der Wirtschaftsminister plant umfangreiche staatliche Hilfen für Hausbesitzer. Allerdings, so Frondel, habe der Bundeshaushalt „nur begrenzte Kapazitäten“.