Habeck: Verlängerung der Energiepreisbremsen bis Ostern 2024

Robert Habeck © Political-Moments/Imago

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) plant die Verlängerung der Strom- und Gaspreisbremsen bis Ostern 2024.

Berlin in Deutschland - „Die Preisbremsen wirken wie eine Versicherung gegen steigende Preise“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“ vom Donnerstag. Nach den bisherigen Beschlüssen würden die Energiepreisbremsen zum Jahresende auslaufen.

Die aktuellen Neukunden-Tarife für Strom und Gas außerhalb der Grundversorgung liegen derzeit nahezu alle unterhalb der Preisbremsen. Die Vergleichsportale Verivox und Check24 halten eine Verlängerung daher nicht für nötig. Sie argumentieren, Kunden und Kundinnen „wiegen sich in falscher Sicherheit, weil sie aktuell deutlich günstigere Tarife beziehen könnten“. Der Energieexperte von Check24, Steffen Suttner, erklärte, sie sollten stattdessen Tarife vergleichen und wechseln.



„Derzeit werden Millionen Haushalte in der Grundversorgung vom Staat subventioniert, obwohl es längst flächendeckend Neukundentarife unterhalb der Preisbremsen gibt“, bemängelte auch Verivox-Chef Daniel Puschmann. „Allein im ersten Halbjahr beliefen sich die staatlichen Subventionen in der Grundversorgung auf rund 1,6 Milliarden Euro.“ Dabei gibt es in der Grundversorgung keine Mindestlaufzeiten und ein Wechsel wäre jederzeit innerhalb einer Frist von zwei Wochen möglich.



Habeck sprach hingegen angesichts der gesunkenen Einkaufspreise von einer Vorsichtsmaßnahme: „Wenn die Preise fallen und unter dem Deckel von 40 Cent bei Strom oder zwölf Cent bei Gas für private Verbraucher liegen, dann braucht man die Bremsen nicht“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“. „Aber wenn doch etwas passieren sollte, ist die Absicherung eben auch im kommenden Winter noch da.“

„Wir reden daher bereits mit der EU-Kommission darüber“, fügte der Vizekanzler hinzu. „Wir haben im letzten Jahr 200 Milliarden bereitgestellt, um den Energiepreisschock abzufangen“, sagte Habeck. „Mit einigem Erfolg, die Märkte haben sich stabilisiert. Deshalb mussten wir für die Preisbremsen bislang nur rund 18 Milliarden Euro ausgegeben.“



Unterstützung erhielt der Grüne aus der SPD. „Es ein richtiger Schritt in dieser angespannten wirtschaftlichen Lage, die Energiepreisbremsen als Absicherung über den kommenden Winter hinaus zu verlängern“, sagte der Bundestagsabgeordnete Esra Limbacher der Düsseldorfer „Rheinischen Post“. Die CDU-Abgeordnete Julia Klöckner schlug hingegen vor, stattdessen die Stromsteuer zu senken, „die ohne beihilferechtliche Hürden auf das europäische Mindestmaß abgemildert werden könnte“. pe/ilo