Habeck will in Deutschland im Winter mehr einsparen als von EU vorgesehene 15 Prozent Gas

Robert Habeck © IMAGO/Bernd Elmenthaler

Die Bundesregierung will mehr als die von der EU vorgesehenen 15 Prozent Gas einsparen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) warb am Dienstag in Brüssel nach der Einigung der EU-Staaten auf einen Notfallplan für ein höheres nationales Sparziel. Vielleicht seien je nach Härte des Winters auch "16 oder 20 Prozent" zu schaffen, sagte Habeck.



Die Energieminister der EU-Staaten erzielten bei einem Sondertreffen in Brüssel eine "politische Einigung zur Reduzierung der Gasnachfrage", wie der tschechische EU-Ratsvorsitz mitteilte. Ungarn stimmte nach Angaben Luxemburgs als einziges Land gegen den Kompromiss. "Europa lässt sich nicht spalten", sagte Habeck nach den Beratungen. Dieses Signal werde auch in Moskau gehört.



Der Plan sieht vor, dass die Mitgliedsländer auf freiwilliger Basis von August bis Ende März je 15 Prozent Gas einsparen. Allerdings sieht die Verordnung zahlreiche Sonderregeln vor. In Deutschland sind Sektoren wie die Lebens- oder Düngemittelindustrie von dem Sparziel ausgenommen.



Das ursprünglich von der EU geplante Gesamt-Einsparziel von 45 Milliarden Kubikmeter Gas könne so nicht erreicht werden, sagte Habeck. Er äußerte sich aber zuversichtlich, dass viele Länder wegen der hohen Gaspreise mehr sparen würden als vorgesehen.



Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) nannte als mögliche Maßnahmen die Optimierung der Einstellungen bei Gas-Heizungen oder den Wechsel ins Homeoffice über Weihnachten und Neujahr in großen Behörden, damit die Gebäude nicht beheizt werden müssten. Somit könne man die Situation auch ohne die "teilweise etwas ulkigen Hinweise, wie etwa beim Duschen", bewältigen, sagte Lindner gegenüber RTL/ntv.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßte die Einigung auf den Gas-Notfallplan als "entscheidenden Schritt, um Putins Drohung mit einer vollständigen Gasunterbrechung zu begegnen". Allerdings hatten die Mitgliedstaaten den am Freitag von ihr vorgelegten Solidaritäts-Mechanismus mit Deutschland in tagelangen Verhandlungen aufgeweicht.

Ausnahmen gelten etwa für Länder mit geringem Anschluss an das Verbundnetz wie Spanien und Portugal oder Inseln wie Irland, Zypern oder Malta. Sie können beantragen, von verpflichtenden Einsparzielen ausgenommen zu werden.



Um diese per "EU-Alarm" zu beschließen, ist nun eine hohe Hürde vorgesehen: Mindestens fünf Staaten müssen die EU-Kommission aufrufen, Notstandsmaßnahmen in die Wege zu leiten. Die EU-Staaten müssten sie dann mit qualifizierter Mehrheit beschließen - also mindestens 15 Staaten, die 65 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten. Von der Leyen hatte vergeblich eine Sondervollmacht gefordert, um Sparziele direkt erzwingen zu können.



Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sei es nicht gelungen, die EU-Staaten zu spalten, erklärte der tschechische Industrieminister Jozef Sikela, dessen Land als EU-Ratsvorsitzer den Kompromiss ausgehandelt hatte. Die weitere russische Gasreduzierung durch die nach Deutschland führende Pipeline Nord Stream 1 vom Montag beweise, dass Putin die "Erpressung mit Gaslieferungen fortsetzt".



Zufrieden äußerten sich Länder wie Griechenland oder Spanien, die auf Ausnahmen gepocht hatten. Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hatte sich zuvor für den EU-Notfallplan ausgesprochen.



Sollte die deutsche Industrie wegen Gasmangels in Schieflage geraten, werden massive Folgen bis hin zu einem Wirtschaftsabschwung befürchtet. "Wenn die Chemieindustrie in Deutschland hustet, kann die gesamte europäische Industrie zum Stillstand kommen", warnte die französische Energiewende-Ministerin Agnès Pannier-Runacher in Brüssel.



Die Gesetzesänderung muss vor Inkrafttreten noch formell von den EU-Ländern besiegelt werden. Das Europaparlament hat kein Mitspracherecht. lob/ilo

Gas sparen und Speicher füllen



Die Energieminister der EU-Staaten haben sich am Dienstag in Brüssel auf einen Gas-Notfallplan für diesen Winter verständigt. Damit will die EU Solidarität unter anderem mit Deutschland zeigen, das besonders von russischem Gas abhängig ist. Allerdings hat der Plan Lücken. Andere Vorhaben sind ins Stocken geraten oder noch nicht umgesetzt:



Gasspar-Pflicht

Trotz immer neuer russischer Gas-Lieferausfälle verzichtet die EU zunächst auf eine Sparpflicht. Nach dem am Dienstag erzielten Kompromiss sollen die Länder bis Ende März zunächst freiwillig 15 Prozent Gas einsparen. Dafür können sie Vorgaben für Verbraucher und Industrie erlassen, etwa reduzierte Heiztemperaturen im Winter.



Im Notfall kann ein Sparzwang beschlossen werden, doch die Hürden sind hoch: Mindestens fünf Länder müssen die EU-Kommission anrufen, einen Vorschlag zu machen. Diesen müssten die EU-Staaten dann mit qualifizierter Mehrheit beschließen - also mindestens 15 Staaten, die 65 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten.



Eine Reihe von EU-Ländern können aber Ausnahmen von der Sparpflicht beantragen - etwa solche mit geringem Anschluss an das Verbundnetz wie Spanien und Portugal oder in einer Insellage wie Irland oder Zypern. Das eigentlich geplante Einsparziel von insgesamt 45 Milliarden Kubikmeter Gas lässt sich damit nicht erreichen, wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Brüssel einräumte.



Freiwillige Übererfüllung der Ziele

Will Deutschland schwerwiegende Folgen etwa für die gashungrige chemische Industrie abwenden oder sich gegen eine Rezession absichern, müsste die Bundesregierung ein höheres Sparziel ausgeben als die 15 Prozent. "Wer weiß, vielleicht schafft man ja auch mal 16 oder 20 Prozent", sagte Habeck in Brüssel. Auch mit eigentlich ausgenommenen Sektoren wie der Düngemittelindustrie will der Wirtschaftsminister reden.



Der Vorsitzende der Internationalen Energie-Agentur, Fatih Birol, nannte den Winter einen "historischen Test für die EU". Er sagte dem Nachrichtenportal ZDFheute.de, Europa müsse 20 Prozent des Gasverbrauches einsparen, um eine größere Krise zu verhindern.



Alternative Gasanbieter

Norwegen, Aserbaidschan, Katar oder die USA: In den vergangenen Monaten haben die EU-Kommission und Länder wie Deutschland versucht, alternative Anbieter zu Russland zu finden. Vor allem auf das bei Umweltschützern umstrittene Flüssiggas (LNG) setzt die EU. Doch "die nicht-russischen Gasressourcen werden mengenmäßig einfach nicht ausreichen, um die Lieferungen aus Russland zu ersetzen", warnte IEA-Chef Birol kürzlich.



Gemeinsame Gaseinkäufe

Durch den Einkaufstourismus wächst die Furcht vor einem Überbietungswettbewerb der EU-Länder. Bei einem Gipfeltreffen im März hatten sich die Staats- und Regierungschefs deshalb auf gemeinsame Käufe von Gas, Flüssiggas und Wasserstoff geeinigt, nach dem Vorbild der Corona-Impfstoffe. Bisher kommt die gemeinsame Beschaffungsplattform aber nicht voran. Österreich rief Brüssel deshalb auf, Tempo zu machen.



Vorsorgliche Speicher-Füllung

Die EU-Vorgabe zum präventiven Auffüllen der Gasspeicher greift bisher zu kurz. Laut Beschluss von Ende Juni müssen die nationalen Gasspeicher zum 1. November zu mindestens 80 Prozent gefüllt sein. Im Schnitt sind laut EU-Kommission aber erst rund 65 Prozent erreicht.



Habeck will deutlich darüber hinausgehen: Bis zum 1. November sollen die deutschen Speicherstände schrittweise auf 95 Prozent steigen, wie er vergangene Woche ankündigte. "Wir haben 23 Speicher, 18 von denen sind um die 80 Prozent gefüllt", betonte der Grünen-Politiker in Brüssel. "Wir holen also enorm auf."



Preisdeckel für Gas

Um die Verbraucher im Notfall zu entlasten, prüft die EU-Kommission zudem Obergrenzen für die Gaspreise. Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni sagte kürzlich, Brüssel werde solche Preisdeckel "in einer Notfalllage auf den Tisch legen". Das würde bedeuten, dass die Bundesregierung die Gaspreise für Verbraucher und Industrie subventionieren müsste. lob/ilo