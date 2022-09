Habeck will "Trittbrettfahrer" von Auszahlungen aus Gasumlage ausschließen

Teilen

Robert Habeck © IMAGO/Christian Spicker

Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister, will „Trittbrettfahrer“, die keine finanzielle Unterstützung benötigen, von Hilfe durch die Gasumlage ausschließen.

Berlin in Deutschland - "Wir haben einen rechtssicheren Weg gefunden, die sogenannten Trittbrettfahrer vom Trittbrett zu schubsen", sagte Habeck am Mittwoch. Sein Ministerium brachte eine Änderung am Energiesicherungsgesetz ein, die weitere Kriterien für den Anspruch auf Unterstützung schaffen soll.

Mit der Gasumlage, die ab Oktober erhoben werden soll, sollen Importeure, die wegen ausgefallener russischer Lieferungen anderswo teuer einkaufen müssen, diese Mehrkosten weiterreichen können. Bisher war vorgesehen, dass Unternehmen diese Mehrkosten nachweisen müssen, um Geld aus dem Topf zu erhalten. In der Folge beantragten auch Unternehmen die Gelder, bei denen nicht von einer essenziellen Bedrohung durch die aktuelle Krise die Rede sein konnte.



Die Änderungen sehen nun das Kriterium der "Bedürftigkeit" vor: Anspruchsberechtigt sind demnach nur Unternehmen, "welche die erwarteten Ersatzbeschaffungskosten nicht aus eigener finanzieller Kraft stemmen können". Auch müssen die Unternehmen auf Boni- und Gewinnausschüttungen verzichten.



Außerdem muss eine potenzielle wirtschaftliche Notlage der Empfänger der Gasumlage "starke Auswirkungen auf den Gasmarkt haben". Dies liegt laut Wirtschaftsministerium vor wenn die fehlenden Gaslieferungen "mindestens ein Prozent der Gesamtnachfrage Deutschlands betragen".

Im Zuge dieser Änderungen sollen die Unternehmen erst ab dem 31. Oktober Abschlagszahlungen erhalten, statt wie zunächst vorgesehen bereits in der zweiten Septemberhälfte. Ziel sei es zu verhindern, dass Unternehmen, die wegen der noch nicht fix beschlossenen Änderungen nicht mehr für Hilfen infrage kämen, nicht doch schon Geld erhalten. pe/hcy

Mehrkosten auf viele Schultern verteilen



Ab Oktober können Gasimporteure ihre gestiegenen Kosten über die sogenannte Gasumlage größtenteils weitergeben. Das bestätigte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Mittwoch erneut. Wegen der Verstaatlichung des Uniper-Konzerns könnte die Umlage jedoch schon bald wieder abgeschafft werden müssen.



WIE HOCH WIRD DIE UMLAGE SEIN?

Die Gasumlage wird ab dem 1. Oktober 2,419 Cent pro Kilowattstunde betragen. Auf einen Familienhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden kommen laut Berechnungen der Vergleichsportale Check24 und Verivox Mehrkosten von 484 Euro im Jahr zu. Hinzu kommt noch die Mehrwertsteuer, deren Satz die Bundesregierung für Gas im Allgemeinen von 19 auf sieben Prozent gesenkt hat.



Laut einer nachträglichen Änderung am Gesetz für die Gasumlage dürfen die Unternehmen die Mehrkosten auch an Kunden mit Festpreisverträgen und an solche von Fernwärme weiterreichen. Fernwärme wird laut Bundeswirtschaftsministerium im Schnitt zu gut 46 Prozent aus Gas produziert.



WANN KOMMT DIE ZAHLUNGSAUFFORDERUNG?

Die Gasumlage, die zunächst die Energieversorger bezahlen müssen, könnte erst auf der November- oder gar Dezember-Rechnung für die Endkunden sichtbar werden. Aus Gründen des Verbraucherschutzes müssen die Gasversorger die Umlage vier bis sechs Wochen vorher ankündigen - zum 1. Oktober dürfte das für viele zu knapp werden.



WESHALB GREIFT DER STAAT EIN?

Russland hatte zuletzt systematisch seine Gaslieferungen nach Deutschland gedrosselt und damit laut Wirtschaftsministerium eine "künstliche Energieknappheit" geschaffen. Energiekonzerne, die den Rohstoff importieren, sind daher gezwungen, teure Alternativen einzukaufen, zum Beispiel aus Norwegen. Sie müssen gleichzeitig ihre Lieferverträge mit ihren Kunden einhalten. Der Staat will vermeiden, dass die Unternehmen in Finanzschwierigkeiten geraten und so die Versorgungskette wie im Dominoeffekt zusammenbricht.



DER FALL UNIPER UND MÖGLICHE FOLGEN

Der Konzern ist besonders von den Lieferausfällen aus Russland betroffen und hat deshalb bereits umfassende Staatshilfen erhalten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte die Gasumlage gemeinsam mit dem ersten Rettungspaket für Uniper angekündigt. Inzwischen hat sich die Lage für den Düsseldorfer Konzern dennoch weiter verschlechtert, sodass die Bundesregierung eine Verstaatlichung angekündigt hat.



Dies wirft die rechtliche Frage auf, ob ein staatlicher Konzern von der Gasumlage profitieren darf. Die entsprechende Rechtsprüfung läuft nun, je nach Ergebnis müsste die Gasumlage dann wieder abgeschafft oder zumindest abgeändert werden. Das Bundeswirtschaftsministerium will die Gasumlage dennoch im Oktober einführen. Da auch die staatliche Übernahme von Uniper erst in frühestens einigen Wochen oder Monaten abgeschlossen sein werde, spreche nichts dagegen.



WELCHE UNTERNEHMEN BEKOMMEN DIE UMLAGE?

Elf Unternehmen haben Unterstützung beantragt. Neben Uniper sind das etwa VNG oder Eon. Weil bei einigen der Unternehmen jedoch keinesfalls von einer essenziellen Bedrohung durch anfallende Mehrkosten wegen ausgebliebener russischer Lieferungen die Rede sein kann, war die Bundesregierung in die Kritik geraten. Das Wirtschaftsministerium verwies auf juristische Bedenken wegen der Pflicht zu Gleichbehandlung von Unternehmen, kündigte schließlich aber "Änderungen im Anwendungsbereich" der Gasumlageverordnung an, um "Trittbrettfahrer auszuschließen".



In diesem Zug sollen die Unternehmen erst ab dem 31. Oktober Abschlagszahlungen erhalten, statt wie zunächst vorgesehen bereits in der zweiten Septemberhälfte. Ziel sei es zu verhindern, dass Unternehmen, die wegen der noch nicht beschlossenen Änderungen nicht mehr für Hilfen infrage kämen, nicht doch schon Geld erhalten, hieß es.



WIE FUNKTIONIERT DER MECHANISMUS GENAU?

Gasimporteure können sich die Differenz aus dem Bezugspreis für die ausgefallenen Lieferungen und den Kosten für die Ersatzbeschaffung erstatten lassen - und zwar zu 90 Prozent. Die restlichen zehn Prozent tragen sie weiterhin selbst. Dazu müssen die Firmen den Ausgleich beim Unternehmen Trading Hub Europe, in dem die Gasnetzbetreiber zusammengeschlossen sind, beantragen. THE berechnet die genaue Höhe der Umlage und reicht die Kosten an die Energieversorger, also etwa die Stadtwerke, weiter. Diese können die Kosten an die Endverbraucher weitergeben. Den Prozess überwachen werden Wirtschaftsprüfer und die Bundesnetzagentur. pe/hcy