Häuserpreise steigen langsamer an

Neubau (Symbolbild) © MiS/IMAGO

Der starke Preisanstieg für Wohnimmobilien hat sich im dritten Quartal verlangsamt.

Wiesbaden in Deutschland - Die Häuserpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Damit habe sich der Preisanstieg im Vergleich zum zweiten Quartal nahezu halbiert - von April bis Juni waren die Preise noch um 9,7 Prozent geklettert.

Eine niedrigere Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresquartal habe es mit 4,4 Prozent zuletzt im dritten Quartal 2015 gegeben, betonten die Statistiker. Der Preisanstieg war demnach in Städten und in ländlichen Regionen schwächer als in den Quartalen davor.



Den größten Preisanstieg verzeichneten die Statistiker in dünn besiedelten Kreisen: Hier erhöhten sich die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser um 7,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Eigentumswohnungen verteuerten sich um 7,4 Prozent. Auch in den sieben größten Städten Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf kletterten die Preise überdurchschnittlich - für Ein- und Zweifamilienhäuser um 6,2 Prozent und für Eigentumswohnungen um 5,0 Prozent. Unterdurchschnittlich war der Preisanstieg in städtischen Kreisen. ilo/mt