Hafenarbeiter setzen zweitägigen Warnstreik fort

Auch heute wollen die Streikenden für ihre Lohnforderungen werben. © Christian Charisius/dpa

Nach sieben ergebnislosen Runden erhöhen die Hafenarbeiter mit einem weiteren Warnstreik den Druck auf die Arbeitgeber. Es ist der dritte Ausstand binnen weniger Wochen.

Hamburg/Bremen - Im Konflikt um die Entlohnung der Hafenarbeiter hat die Gewerkschaft Verdi ihren zweitägigen Warnstreik fortgesetzt.

„Heute wird es weitergehen, hoffentlich genauso laut und stark wie gestern“, sagte Gewerksschaftssekretär Stephan Gastmeier. Der Ausstand soll am Samstagmorgen enden.

Das Hamburger Arbeitsgericht hat den laufenden Warnstreik in der Hansestadt laut Verdi noch genehmigt, den streitenden Parteien in einem Vergleich aber danach eine Friedenspflicht bis Ende August auferlegt. Arbeitsgerichte in Bremen, Oldenburg und Wilhelmshaven hatten Anträge auf einstweilige Verfügungen von mehreren Hafenlogistikern abgelehnt, den Warnstreik zu stoppen.

Die Gewerkschaft hatte zu dem am Donnerstagmorgen begonnenen Warnstreik aufgerufen, um nach sieben ergebnislosen Verhandlungsrunden den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Es ist der dritte Warnstreik binnen wenigen Wochen und der heftigste Arbeitskampf in den Häfen seit mehr als vier Jahrzehnten.

Streik in den Seehäfen kommt für Hafenlogistiker zur Unzeit

Er betrifft alle wichtigen Häfen an der Nordsee - also neben dem größten deutschen Seehafen Hamburg auch Bremerhaven, Bremen, Emden, Wilhelmshaven und Brake. Für den Mittag hat Verdi eine zentrale Kundgebung in Hamburg angekündigt. Erwartet werden mehrere Tausend Beschäftigte.

Der Ausstand in den Seehäfen kommt für die Hafenlogistiker zur Unzeit. Coronabedingt herrscht im globalen Verkehr von Container- und Frachtschiffen ohnehin ein großes Durcheinander. Der Warnstreik bringt nun die Abläufe an den Kaikanten noch mehr aus dem Tritt. Damit verschärft sich die gespannte Lage mit einem Schiffsstau auf der Nordsee weiter. dpa