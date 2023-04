Raumfahrtnation Japan: Ambitioniertes Projekt mit bayerischer Beteiligung bei Landung abgeschmiert

Von: Patrick Freiwah

Teilen

Japan investiert massiv in die Raumfahrt und bedient sich internationalen Partnerschaften. Bei dem gescheiterten Projekt Hakuto-R M1 ist auch ein bayerisches Unternehmen beteiligt.

München – Am Dienstagabend (mitteleuropäischer Zeitrechnung) hätte die japanische Raumfahrt in die Geschichte eingehen können. Doch ist die Landung der Mondmission “Hakuto-R M1” gescheitert und die Hoffnungen müssen erstmal begraben werden. Es wäre das erste private Unterfangen einer Mondlandung gewesen, bei dem es zudem deutsche Beteiligung gab.

Es handelt sich bei dem Projekt um eine internationale Co-Produktion, dessen Verantwortung das japanische Unternehmen Ispace trägt. So wurde die Raumsonde „Hakuto-R“ beim Anlagenbauer IABG in Ottobrunn bei München montiert und getestet, während an Bord ein Rover aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie ein Zweiradroboter der staatlichen japanischen Raumfahrtagentur Jaxa an Bord war.

Hakuto-R scheitert bei Landeanflug – es geht um kommerzielle Raumfahrt

Eine Falcon-9-Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk beförderte die „Hakuto-R“ von Cape Canaveral aus im Dezember ins Weltall. „Hakuto“ bedeutet im Japanischen „weißer Hase“, was in der Mythologie des Landes für den „Mann im Mond” steht. Nun jedoch haben die Hoffnungen der aufstrebenden Weltraumnation aus Asien einen Dämpfer erhalten.

Wäre die Mission wie geplant verlaufen, hätte der Lander (2x2,50 Meter groß) sanft auf dem Mond aufgesetzt. Doch die Sonde ist offenbar bei einer „harten Landung“ zerschellt, ließ Ispace-Gründer Takeshi Hakamada wissen. Zuvor war der Funkkontakt zur Hakuto-R abgebrochen, worauf zunächst Unklarheit folgte und Spekulationen über einen neuerlichen Landeanflug kursierten.

Dezember 2022: Von Cape Canaveral startet eine Rakete mit der japanischen Raumsonde Hakuto-R an Bord. © IMAGO/Craig Bailey

Japanisches Weltraumprojekt Ispace – „Cool zwischen den Planeten reisen“

„Ich möchte eine Welt erleben, in der coole Raumschiffe zwischen den Planeten reisen“, wird Hakamada in einem Bericht des Handelsblatts zitiert. Ist der japanische Traum von einer Weltraumnation nach der missglückten Mondlandung nun gescheitert? Ispace will nicht aufgeben, sondern nach Auswertung der Ereignisse weitere Mondmissionen starten.

Das erklärte Ziel: Die beschleunigte, gemeinsame Entwicklung von Technologien und Transportsystemen für das Weltall sowie die Erschließung des Mondes. Seit geraumer Zeit wird auch in Japan dafür eine Menge Geld in die Hand genommen. Die Raumfahrt-Ambitionen im Land des Lächelns sind finanziell gestützt auf einer breiten industriellen Basis, auch die staatliche Weltraumbehörde ist jedoch beteiligt.

Im August 2022 befand sich der HAKUTO-R Mission 1 Lunar Lander im Raumfahrttestzentrum des Anlagenbauers IABG in Ottobrunn. © Ispace/AP/dpa

Dass es sich bei dem Vorhaben um kein leichtes Unterfangen handelt, verdeutlicht ein ebenfalls gescheiterter Versuch im Jahr 2019:

Kommerzielle Raumfahrt: Schon 2019 scheiterten zwei Mondlandungen

Im Frühjahr scheiterte die israelische Non-Profit-Organisation SpaceIL bereits mit einem ähnlichen Versuch, als diese Sonde ebenfalls auf der Mondoberläche zerschellte. Im gleichen Jahr misslang zudem eine indische Mission mit der Sonde „Vikram“. Bislang ist es lediglich den Raumfahrtnationen USA, Russland und China gelungen, Roboter auf den etwa 400.000 Kilometer entfernten Erdtrabanten zu bringen.

Der Mond – Ein Himmelskörper, viele Facetten Fotostrecke ansehen

Während Ispace einen neuen Anlauf plant, könnten dem japanischen Unternehmen zwei US-Firmen jedoch zuvorkommen: Astrobotic und Intuitive Machines arbeiten ihrerseits fieberhaft daran, noch im Jahr 2023 eine eigene Sonde auf den Mond zu bringen. Die erste Mondlandung fand 1959 statt. Damals setzte eine unbemannte Sonde aus der Sowjetunion auf, ehe zehn Jahre später der erste Flug mit Astronauten durch die USA erfolgreich war.

Derweil wird in Augsburg der Bau einer eigenen Rakete vorangetrieben, mit der Touristen in den Weltraum geschickt werden sollen. (PF mit dpa-Material)