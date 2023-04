Augenoptiker Fielmann erwartet weiteres Wachstum

Fielmann

Der Augenoptikerkonzern Fielmann erwartet für das laufende Jahr ein Umsatz- und Ergebnisplus.

Hamburg - Der Konzernumsatz soll um sieben bis zehn Prozent auf 1,88 Milliarden bis 1,94 Milliarden Euro steigen, teilte das Unternehmen anlässlich seiner Bilanzpressekonferenz am Donnerstag in Hamburg mit. Dabei geht das Unternehmen mit Sitz in Hamburg von einem höheren Absatz von Korrektionsbrillen aus.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll von dem laufenden Kostensparprogramm profitieren und nach einem Rückgang im vergangenen Jahr wieder zulegen: um 9 bis 21 Prozent auf 370 Millionen bis 410 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr hatten dem Optikkonzern höhere Kosten und Investitionen noch einen Ergebnisrückgang eingebrockt.

Im ersten Quartal wuchs der Konzern um 15 Prozent auf 478 Millionen Euro. Die Ergebniskennziffern konnten zulegen. Haupttreiber war eine Absatzsteigerung bei Korrektionsbrillen, begünstigt durch zunehmende Preissensitivität der Kunden. Fielmann zufolge stiegen das Ebitda und das Ergebnis vor Steuern dank des Sparprogramms um 18 Prozent. (dpa)