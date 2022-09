Hamburg nimmt erste selbstfahrende S-Bahn in Betrieb

S-Bahn Hamburg (Symbolbild) © IMAGO/Manfred Segerer

In Hamburg wurde am Donnerstag die erste selbstfahrende S-Bahn eingeweiht.

Hamburg in Deutschland - "Fahrgäste der S-Bahn Hamburg erleben die automatische Fahrt in vier Zügen der Linie S2 auf dem Abschnitt zwischen Berliner Tor und Bergedorf", erklärte die Deutsche Bahn. "Die Lokführer:innen bleiben weiter an Bord und überwachen den Zug. Das Rangieren, zum Beispiel die Zugwende, geschieht ohne Personal."

Kay Arnecke, Geschäftsführer der S-Bahn Hamburg, sprach von einem "Epochenwechsel": "Mit der Technik können wir bis zu 30 Prozent mehr Züge einsetzen, ohne einen Meter Gleis neu zu bauen." Auch werde der S-Bahnverkehr durch die digitale Steuerung zuverlässiger und energieeffizienter.



Die digitale S-Bahn ist Teil des DB-Programms Digitale Schiene Deutschland und wird von Siemens gebaut. In Hamburg wird die neue Technik laut Bahn erstmals im Regelbetrieb eingesetzt. In den kommenden Jahren soll demnach das gesamte Hamburger S-Bahn-Netz auf die digitale Technik umgestellt werden, 64 weitere Züge sind bestellt. pe/hcy