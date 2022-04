Hamburger Hafen: Schiffe stauen sich wegen überfüllter Lager – Lieferketten durch Pandemie und Krieg gestört

Von: Fabian Hartmann

Teilen

Die weltweiten Lieferketten sind durch die Pandemie und den Krieg in der Ukraine strapaziert. Seit Monaten kommt es am Hamburger Hafen zu Verzögerungen – doch es gibt auch Profiteure.

Hamburg - Am Hamburger Hafen stauen sich die Schiffe. Und das hat nicht mehr nur mit Corona zu tun. Auch der Ukraine-Krieg wirbelt die weltweiten Lieferketten durcheinander. Die Folge: Die Containerschiffe können nicht abgefertigt werden – und das schon seit Monaten. Allein in Hamburg sollen in dieser Woche zehn Tanker auf ihre Abfertigung gewartet haben. Das berichtet das Handelsblatt.

Hamburger Hafen: Container stauen sich – Ever Green hat Hamburg verlassen

Darunter auch die Ever Green – also das Schiff, das den Suezkanal im März vergangenen Jahres blockiert hat. Inzwischen soll sie aber Hamburg wieder verlassen haben. Wie ein Hafen-Sprecher dem Online-Portal Business Insider sagte, verspäteten sich immer mehr Schiffe. Dadurch stauten sich die Container. Inzwischen habe der Hafen weitere Fläche aktiviert – die aber weniger automatisiert seien und daher einen höheren Aufwand an Personal und Technik benötigten. Außerdem fehlt es an Personal durch „die Urlaubs- und krankheitsbedingte Abwesenheit von Beschäftigten“, so ein Sprecher zu Business Insider.

Volle Ladung: Container auf dem Gelände des Hamburger Hafens © Daniel Reinhardt/dpa

Es gibt allerdings auch Profiteure der Lieferkettenkrise – und das sind die Transportkonzerne. So konnte etwa der Logistiker Kühne + Nagel seinen Umsatz auf den Weltmeeren im abgelaufenen Quartal gegenüber dem Vorjahr verdoppeln. Einen solchen Sprung meldete auch der Konkurrent DHL bereits im vergangenen Jahr. Und Hapag-Lloyd, Deutschlands größte Containerrederei, schafft es 2021 sogar, den Gewinn zu verzehnfachen.

Hamburger Hafen: Betriebsablauf durch Russlandsanktionen gestört

Branchenexperten glauben nicht, dass sich die Lieferketten auf absehbare Zeit wieder entspannen. Der Hamburger Betriebsablauf ist vor allem gestört durch Container, die wegen der Russlandsanktionen im Hafen gelandet sind. Für die Weltwirtschaft wird aber zunehmend der Containerhafen in Shanghai zum Problem. Im Vergleich zu Hamburg ist Shanghai zehnmal größer. Und vor allem: Über der 25-Millionen-Einwohner-Metropole wurde ein strenger Lockdown verhängt. Die chinesische Regierung findet bislang keinen Ausweg aus ihrer rigorosen No-Covid-Politik.

Dadurch gerät die zentrale Drehscheibe der weltweiten Seefahrt immer mehr ins Stocken. Vor Shanghai und auch im Hinterland warten die Schiffe – mit weltweiten Folgen.