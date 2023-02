Hamburger Hafen: Umschlag 2022 merklich gesunken

Hamburger Hafen © IMAGO/Jürgen Ritter

Der Umschlag im Hamburger Hafen ist deutlich gesunken.

Hamburg in Deutschland - Die Hamburger Terminals schlugen 119,9 Millionen Tonnen an Seegütern um - das entspricht einem Minus von 6,8 Prozent im Jahresvergleich, wie die Organisation Hafen Hamburg Marketing (HHM) am Montag mitteilte.

„Der Krieg in der Ukraine mit den damit verbundenen Sanktionen gegenüber Russland als auch die weltweiten Probleme in den Lieferketten aufgrund der Corona-Pandemie wirkten sich im Jahresverlauf auf den Umschlag des Hamburger Hafens aus“, erklärte HHM-Vorstand Axel Mattern. Dazu kämen Arbeitskämpfe im Hafen und die von der hohen Inflation beeinträchtigte Kauflaune der Konsumenten.

Russland fiel den Angaben zufolge im Ranking der Handelspartner des Hafens von Rang vier auf Rang 27. Die Liste führt weiterhin mit großem Abstand China an. Auf Platz zwei folgen die USA vor Singapur und Polen.



Die HHM ist nach eigenen Angaben ein privatrechtlicher Verein, der das Standortmarketing für den Hamburger Hafen übernimmt. pe/cha