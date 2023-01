Handel erwartet 2023 preisbereinigten Umsatzrückgang um drei Prozent

Einkaufszentrum © Wolfgang Maria Weber/IMAGO

Der Handelsverband Deutschland (HDE) geht davon aus, dass es 2023 zu einem Umsatzrückgang von drei Prozent kommt.

Berlin in Deutschland - Das ist das Ergebnis einer am Dienstag in Berlin veröffentlichten Umfrage unter rund 900 Handelsunternehmen. „Der Einzelhandel behauptet sich 2023 unter nach wie vor schwierigen Bedingungen gut, verliert jedoch leicht an Boden“, teilte der Verband dazu mit.

Knapp die Hälfte des Einzelhandels erwartet demnach im laufenden Jahr Umsätze auf Vorjahresniveau oder knapp darüber. Etwa ein Drittel rechne mit einer Umsatzentwicklung leicht unter den Vorjahreswerten. 18 Prozent gehen von deutlichen Umsatzrückgängen aus.



Das preisbereinigt prognostizierte Minus um drei Prozent entspricht laut HDE nominal einem Plus um zwei Prozent. Wachstumstreiber bleibe vor allem der Online-Handel, für den nominal ein Zuwachs um acht Prozent erwartet werde (preisbereinigt plus vier Prozent). Als große Herausforderung 2023 nennt der HDE den Fachkräftemangel. bk/pe

Wirtschaft in Eurozone wächst wider Erwarten leicht

Das befürchtete Schrumpfen der Wirtschaft in den Euro-Ländern ist im Ukraine-Krieg vorerst ausgeblieben: Zwischen Oktober und Dezember des vergangenen Jahres wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Euroraum um 0,1 Prozent im Quartalsvergleich, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Dienstag nach einer Schnellschätzung in Luxemburg mitteilte. Für das Gesamtjahr 2022 verzeichneten die Statistiker ein Plus von 3,5 Prozent.



Damit erwies sich die Wirtschaft in den Euro-Ländern stabiler als vermutet. Das Jahreswachstum übertraf sogar das in China mit 3,0 Prozent im vergangenen Jahr und den USA mit 2,1 Prozent. Dem Euroraum gehören mit dem Neuling Kroatien seit dem Jahreswechsel 20 EU-Länder an.



Von den Ländern mit der Gemeinschaftswährung hatte Irland laut Eurostat mit 3,5 Prozent das stärkste Wachstum im letzten Quartal 2022, gefolgt von Lettland mit 0,3 Prozent sowie Spanien und Portugal mit jeweils 0,1 Prozent.



Deutschland als größte Volkswirtschaft verzeichnete dagegen einen BIP-Rückgang um 0,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt bereits am Montag mitgeteilt hatte. EU-Währungskommissar Paolo Gentiloni hatte sich Mitte Januar vorsichtig zuversichtlich geäußert, dass die Eurozone einer „tiefen Rezession“ entgehen könnte. lob/bk