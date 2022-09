Handel fordert rasches Entlastungspaket

Einkaufsstraße (Symbolbild) © IMAGO/Chris Emil Janssen

Der Einzelhandel drängt die Regierung, schnell ein neues Entlastungspaket vorzulegen.

Berlin in Deutschland - Die steigenden Energiekosten, die hohe Inflationsrate und der "beispiellose Kaufkraftentzug sowohl für den Einzelhandel als auch für Verbraucher" seien eine enorme Belastung, erklärte der Handelsverband Deutschland (HDE) in einem Brief an die Spitzen der Regierungskoalition.

"Um einen breiten Exitus im Handel und in unseren Innenstädten sowie einen weiteren Anstieg der Lebensmittelpreise zu verhindern, müssen die Preisanstiege rasch und zielgerichtet abgefedert werden", forderte der HDE am Freitag in seinem Schreiben. Vielerorts verschärfe der Anstieg der Energiekosten die bereits existenzbedrohende Lage.



Der HDE sprach sich für eine Energiepreisbremse für Privathaushalte und Unternehmen aus. Auch die Senkung der Stromsteuer sei ein "sinnvolles Instrument". Einkommensschwache Haushalte müssten zudem durch Transferleistungen und mittlere Einkommen durch den Abbau der kalten Progression entlastet werden. hcy/ilo

Kreise: Koalitionsausschuss tagt am Samstag zu Entlastungspaket



Nach wochenlanger Diskussion wollen die Parteien der Ampel-Koalition am Samstag eine Einigung über ein drittes Entlastungspaket suchen. Der Koalitionsausschuss komme dazu am Vormittag zusammen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Freitag aus Koalitionskreisen. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte am Mittwoch ein "wuchtiges Paket" zur Entlastung von Bürgern und Unternehmen angesichts der stark gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten angekündigt.



Über den Inhalt des neuen Entlastungspakets gab es in den vergangenen Tagen noch sehr unterschiedliche Vorstellungen bei SPD, FDP und Grünen. Es scheint inzwischen aber Einigkeit zu herrschen, dass insbesondere Geringverdienende sowie Rentnerinnen und Rentner stärker in den Fokus genommen werden sollen.



Die bisherigen beiden Entlastungspakete, zu denen unter anderem der Tankrabatt, eine Energiepreispauschale und das Neun-Euro-Ticket gehörten, hatten ein Gesamtvolumen von rund 30 Milliarden. Ein drittes Paket für dieses und kommendes Jahr könnte ähnliche Dimensionen erreichen.



Lindner hatte am Mittwoch gesagt, es gebe in diesem Jahr noch Spielraum für Entlastungen in Höhe eines einstelligen Milliardenbetrags. Im kommenden Jahr sah er Möglichkeiten für Entlastungen in Höhe einer zweistelligen Milliardensumme. mt/cha