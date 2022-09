Handelsdefizit steigt auf 40,3 Milliarden Euro - Gemeinschaftswährung kostet weniger als ein Dollar

Teilen

Gemeinschaftswährung und der Dollar © IMAGO/Rene Traut

Im Juli breitete sich das bereits bestehende hohe Handelsdefizit der Eurozone aus. Der Euro bleibt unverändert.

Luxemburg - Gegenüber dem Vormonat sei das saisonbereinigte Defizit um 8,1 Milliarden auf 40,3 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat mit Sitz in Luxemburg am Donnerstag mit. Das ist das mit Abstand höchste Defizit im Außenhandel seit Bestehen des Währungsraums.

Die Entwicklung geht sowohl auf die Exporte als auch Importe zurück. Währen die Ausfuhren um 1,7 Prozent zurückgingen, stiegen die Einfuhren in die Eurozone um 1,5 Prozent. Besonders stark erhöhten sich die Energieimporte - eine Folge der wegen des Ukraine-Kriegs gestiegenen Energiepreise. Die Entwicklung in den 27 EU-Ländern fiel ähnlich aus wie in den 19 Euroländern.

Der Saldo der Handelsbilanz ergibt sich aus der Differenz zwischen Exporten und Importen. In der Regel verzeichnen die Eurozone und die EU deutliche Überschüsse im Außenhandel.

Gemeinschaftswährung kostet 0,9965 Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstagmorgen kaum von der Stelle bewegt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 0,9965 Dollar und damit etwas weniger als ein Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch leicht höher auf 0,9990 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag stehen nachmittags (MESZ) zahlreiche US-Konjunkturdaten auf dem Programm. Großes Augenmerk dürfte auf Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel gelegt werden, da sie Hinweise auf die Stärke des privaten Konsums geben. Interesse dürften auch Preiszahlen vom Außenhandel hervorrufen, da die Inflation eines der marktbeherrschenden Themen ist. Aus der Eurozone äußern sich einige ranghohe Zentralbanker. (dpa)