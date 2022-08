China-Restaurants in Taiwan sollen Zugehörigkeit zu China beweisen

Handelskrieg mit China wäre laut Ifo-Institut für Deutschland teuer

Teilen

Chinesische Flagge (Symbolbild) © gmstockstudio / IMAGO

Das Ifo-Institut in München warnt, dass eine Abkopplung der EU und Deutschlands von China sehr teuer wäre.

München in Deutschland - Vergeltungsmaßnahmen von chinesischer Seite kämen Deutschland knapp sechsmal so teuer zu stehen wie der Brexit, schätzt das Institut in einer am Montag veröffentlichten Szenario-Analyse für die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW). Die größten Verlierer eines Handelskrieges mit China wären die Automobilindustrie, Hersteller von Transportausrüstungen und der Maschinenbau.

"De-Globalisierung macht uns ärmer", erklärte die Co-Autorin der Studie, Lisandra Flach. Unternehmen sollten sich nicht ohne Not von wichtigen Handelspartnern abwenden, sondern parallel auf Vorleistungen aus anderen Ländern setzen, um einseitige und kritische Abhängigkeiten von bestimmten Märkten und autoritären Regimes zu verringern.



Co-Autor Florian Dorn riet der Politik, strategische Partnerschaften und Freihandelsabkommen mit gleichgesinnten Nationen wie den USA zu schließen. "Das sollte das Ziel der deutschen und europäischen Wirtschaftspolitik sein."



Das Ifo simulierte fünf Szenarien, unter anderem auch eine Entkopplung der westlichen Länder von China, kombiniert mit einem Handelsabkommen zwischen der EU und den USA. Ergebnis: Das Handelsabkommen zwischen der EU und den USA könnte die negativen Auswirkungen der Entkopplung des Westens von China auf die deutsche und US-Wirtschaft abfedern, sie aber nicht vollständig ausgleichen. Andere Szenarien beleuchten die Folgen einer Erhöhung der Kosten für Importe aus China oder die Folgen eines Handelskriegs.



Der VBW-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt sagte: "Aus den Erfahrungen mit der Corona-Pandemie und dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine werden wir unsere Außenhandelsstrategie neu austarieren und optimieren müssen." Fakt sei aber, dass Deutschland an seinem grundsätzlichen Geschäftsmodell der Internationalisierung festhalten müsse. Eine Nationalisierung der Lieferketten sei allenfalls für Güter des kritischen Bedarfs sinnvoll. "Entscheidend ist, dass wir im Außenhandel einseitige Abhängigkeiten vermeiden."

Nach dem Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan hatte China großangelegte Militärmanöver in der Region begonnen. Seit der Abspaltung Taiwans von China will Peking die Insel wieder mit dem Festland vereinigen - notfalls mit militärischer Gewalt. Bereits vor dem Pelosi-Besuch hatte der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine Befürchtungen im Westen geschürt, China könnte im Umgang mit Taiwan ebenfalls auf ein solches Vorgehen setzen. ilo/hcy

China-Restaurants in Taiwan sollen Zugehörigkeit zu China beweisen



Wenn es in Taiwan chinesische Restaurants gibt, muss Taiwan doch zu China gehören: So zumindest argumentierte die ranghohe Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, nachdem sie in der taiwanischen Hauptstadt Taipeh über hundert Restaurants mit der klassischen Küche der chinesischen Provinzen Shandong und Shanxi hezählt hatte. "Gaumen betrügen nicht. #Taiwan ist immer ein Teil von China gewesen", schrieb Hua am Sonntag auf dem in China verbotenen Online-Dienst Twitter. "Das lange verlorene Kind wird eines Tages heimkehren", fügte sie hinzu.



Für ihren Schlussfolgerung erntete die Sprecherin Spott von Nutzern der Onlineplattform, die in China nur über VPN zugänglich ist. "Google Maps zeigt, dass es in Peking 17 McDonalds, 18 KFCs, 19 Burger Kings und 19 Starbucks gibt. Gaumen lügen nicht. #China war schon immer ein Teil Amerikas", schrieb der Twitter-Nutzer "@plasticreceiver".



Andere Nutzer fragten scherzhaft, ob Peking nun Ansprüche auf Gebiete weit über den asiatisch-pazifischen Raum hinaus erheben könnte.



Huas Tweet steht am Ende einer Woche voller Spannungen rund um die Straße von Taiwan. Nach dem Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan hatte China großangelegte Militärmanöver in der Region begonnen. Außerdem setzte Peking die Zusammenarbeit mit Washington bei Themen wie Klima und Verteidigung aus. Am Montag setzte China entgegen vorheriger Ankündigungen seine Militärübungen vor Taiwan fort. mbn/ans