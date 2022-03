Handelsverband HDE: Lebensmittel fehlen nur "punktuell", Versorgung ist sicher

Die Regale für manche Produkte sind weitestgehend leer gekauft infolge des Ukraine-Konfliktes. © Stefan Sauer / dpa

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat angesichts von Sorgen bei Verbraucherinnen und Verbrauchern wegen der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs betont, dass die Versorgung in Deutschland sicher ist.

Berlin - Dass Lebensmittel in den Regalen fehlten, sei im Moment nur "punktuell", sagte der Vizepräsident des Verbands, Björn Fromm, am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". "Es gibt genug Lebensmittel, die Versorgung ist sichergestellt", betonte er. "Und wir sollten versuchen, eben nicht zu hamstern", fügte er hinzu. "Wir sollten das kaufen, was wir brauchen."

Zwar werde Sonnenblumenöl, für das die Ukraine und auch Russland wichtige Rohstofflieferanten sind, in den nächsten Wochen und Monaten knapp sein. Es gebe aber "so viele gute Speiseölalternativen", sagte Fromm. Von daher sei "keine Panik" nötig. "Der Handel tut alles, damit die Regallücken wieder geschlossen werden". An die Verbraucherinnen und Verbraucher appellierte er: "Kaufen Sie nur so viel wie Sie jetzt gerade brauchen, dann ist auch für alle genug da."

