SPD-Chefin Esken schließt Einsparungen im Bildungsbereich aus

„Handlungsbedarf ist enorm“: Höhere Investitionen in Bildung gefordert

Logo des DGB © Ballasch/Fotostand/IMAGO

DGB und Arbeitgeber fordern vor dem Bildungsgipfel deutlich höhere Investitionen in Bildung.

Berlin in Deutschland - Gewerkschaften und Arbeitgeber haben vor dem Bildungsgipfel am Dienstag deutlich höhere Investitionen in den Bildungsbereich gefordert. „Der Handlungsbedarf ist enorm“, erklärten der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) am Dienstag in einer gemeinsamen Stellungnahme. „Wir rufen Bund, Länder und Kommunen anlässlich des Bildungsgipfels 2023 auf, sich gemeinsam mehr Chancengleichheit und bessere Bildungsqualität als Ziele zu setzen.“

Dies müsse „mit konkreten und verbindlichen Maßnahmen und Meilensteinen“ unterlegt werden. „Dafür ist es notwendig, die Investitionen für Bildung insgesamt deutlich zu erhöhen.“ Gebraucht werde „eine gemeinsame Strategie entlang der gesamten Bildungskette unter Einbindung der Sozialpartner“.



DGB und BDA verwiesen in ihrer Stellungnahme darauf, „dass noch immer zu viele junge Menschen die Schule ohne Abschluss verlassen und über 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler nicht die notwendige Grundbildung erhalten, um in ein beruflich erfüllendes und selbstbestimmtes Leben mit gesellschaftlicher Teilhabe zu starten“.



Empirische Studien belegten für Deutschland „durchweg einen Mangel an Bildungsgerechtigkeit und Bildungsqualität, der durch den massiven Lehr- und Fachkräftemangel noch zunehmen wird“. Das Auseinanderklaffen zwischen den Chancen von begünstigten und benachteiligten Kindern und Jugendlichen habe sich weiter verfestigt.



„Ziel muss sein, die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die unter den schulischen Mindeststandards bleiben, erheblich zu reduzieren“, erklärten die Sozialpartner weiter. „Gleiches gilt für die Zahl junger Menschen ohne Schulabschluss.“



Mit Blick auf den Berufsschulbereich schreiben DGB und BDA, auch hier sei der Lehrkräftemangel „eklatant“. Die Bedeutung der beruflichen Bildung werde oft verkannt.



Im Bereich frühkindliche Bildung müssten sich Bund und Länder spätestens in einem „Qualitätsentwicklungsgesetz“ ab 2025 auf bundesweit verbindliche Standards zur Qualitätssicherung verständigen und den Ausbau der Betreuungsplätze weiter voranbringen. Flankierend müsse die „Gesamtstrategie Fachkräfte in Erziehungsberufen“ des Bundes konkrete Maßnahmen zur Gewinnung, Sicherung und Nachqualifizierung von Fachkräften enthalten, so die Forderung.



Auch Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sieht das deutsche Schul- und Bildungssystem in einer tiefen Krise. Sie hat für Dienstag und Mittwoch zu einem Bildungsgipfel geladen, bei dem die aktuellen Herausforderungen der Bildungspolitik in Deutschland diskutiert werden sollen. Belastet wird das Format allerdings durch eine Reihe von Absagen, insbesondere aus unionsgeführten Bundesländern. cha/smb

SPD-Chefin Esken schließt Einsparungen im Bildungsbereich aus

Die SPD-Parteivorsitzende, Saskia Esken, hat im Haushaltsstreit der Koalition Einsparungen im Bereich Bildung ausgeschlossen. In so schwierigen Zeiten sei zu erwarten, dass die Konkurrenz um die Mittel sehr hart werde, sagte Esken am Montag im RBB-Inforadio. Die Politik müsse aber in die Bildung „wesentlich investieren“, um der Aufgabe gerecht zu werden, Kindern eine gute Zukunft zu ermöglichen. Es gehe darum, „für gerechte Bildung sorgen“.



Esken verwies auf „ganz schlechte Ergebnisse von Bildungsforschern“. Diese deuteten darauf hin, dass ein Viertel der Kinder am Ende der Grundschulzeit nicht die nötige Kompetenz erlangt habe, um mit Erfolg eine weiterführende Schule zu besuchen. Auch die Kindergrundsicherung müsse „auskömmlich finanziert“ werden, betonte die SPD-Vorsitzende.



Auch wenn die Einführung einer Vermögenssteuer in dieser Legislatur unwahrscheinlich sei, sprach Esken sich grundsätzlich dafür aus. „Die sehr, sehr hohen privaten Vermögen in Deutschland sind in den letzten Jahren, wo andere am Rande ihrer Existenz standen, nochmal wesentlich gestiegen“, kritisierte die SPD-Chefin. Sie sei der Ansicht, „die könnten einen höheren Beitrag leisten“.



Mit der Kindergrundsicherung sollen ab 2025 Kinder staatlich stärker unterstützt werden. Nach den Plänen von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) soll es aus einem garantierten Grundbetrag sowie einem flexiblen Zusatzbetrag bestehen, der vom Einkommen der Eltern abhängt. Ihr Konzept geht von Mehrkosten in Höhe von zwölf Milliarden Euro aus.



Die Finanzierung der Kindergrundsicherung ist einer der zentralen Streitpunkte im Haushaltsstreit der „Ampel“. FDP-Fraktionschef Christian Dürr sprach sich in der „Augsburger Allgemeinen“ vom Montag gegen deutlich höhere Mittel für deren Einführung aus. „Erstmal sollten wir doch schauen, wie die Familien mit den bereits vorhandenen Zuschüssen zurechtkommen“, sagte er. Das Hauptproblem sei „die absurde Bürokratie“. Viele Zuschüsse würden gar nicht ausgezahlt, obwohl das Geld sei. cha/ilo