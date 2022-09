„Darum beneiden uns viele“ - Handwerkskammerpräsident Peteranderl über die Berufschancen im Handwerk

Er fordert Reformen in der Bildung

Mehr Abiturienten und mehr Studenten: Handwerkskammerpräsident Franz Xaver Peteranderl hält die aktuelle Entwicklung für falsch. Das Interview.

München - Immer mehr Abiturienten, immer mehr Studenten: Eine Ausbildung wollen nur noch wenige machen. Das ist eine falsche Entwicklung, sagt Franz Xaver Peteranderl, Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern. Zum heutigen Tag des Handwerks spricht er im Interview über attraktive Karrierechancen – und dringend nötige Reformen im Bildungswesen.

Laut einer aktuellen Studie wollen in Deutschland unterdurchschnittlich wenige Menschen ins Handwerk gehen. Können Sie sich erklären, weshalb?



Eltern und Jugendlichen wurde viel zu lange weißgemacht, dass man nur mit einem Studium beruflichen Erfolg haben wird. Hinzu kommt, dass verschiedene Ausbildungsberufe, ich denke an Hebammen und Pfleger, zunehmend akademisiert werden. Damit wird die duale Ausbildung mit ihren eigenen Fortbildungs- und Karrierechancen entwertet.



Was tun?



Die Politik müsste sich dafür stark machen, dass mehr junge Leute nach der Schule erst eine duale Ausbildung absolvieren. Später können sie dann immer noch studieren, müssen aber nicht! Es ist unglaublich erfüllend, in einem handwerklichen Beruf zu arbeiten und am Ende des Tages zu sehen, was man geschafft hat. Darum beneiden uns viele Menschen, die den ganzen Tag nur im Büro sitzen.



Hat Handwerk goldenen Boden?



Handwerksbetriebe haben hervorragende Zukunftsaussichten. Wenn über Geld gesprochen wird, sind die Vergleiche oft schief: Man kann einen Hilfsarbeiter auf dem Bau nicht mit einem Juristen in einer Kanzlei vergleichen. Wer risiko- und leistungsbereit ist, sich weiterbildet und selbstständig macht, kann im Handwerk sehr gut verdienen. Ich kenne einige Unternehmen, die als sogenannte Einmannbetriebe begonnen haben und heute Handwerksunternehmen mit 100-500 Mitarbeitenden sind und einen Jahresumsatz von 100-150 Millionen Euro machen. Dagegen gibt es Juristen mit einem guten Examen, die sich als Einmannkanzlei durchschlagen.



Braucht es eine Bildungsoffensive?



Ja – deshalb hat die Staatsregierung einen Tag des Handwerks an den weiterführenden Schulen ins Leben gerufen. Wir erwarten nicht, dass jeder Schüler ein Praktikum macht. Wir möchten aber, dass sie sich im Unterricht mit Handwerk beschäftigen und unsere Betriebe und Akquisiteure in die Schulen gehen können, um zu zeigen, was Handwerk ausmacht. Wir haben über 130 verschiedene Ausbildungsberufe – die immer anspruchsvoller werden. Deshalb sehen wir auch einen kontinuierlich steigenden Abiturientenanteil in der Ausbildung: Früher waren es zwei Prozent, heute sind es über zehn.



„Ein Satellit funktioniert nicht ohne Handwerk“

Wie das?



Nehmen wir den Bau: Da kommen zunehmend digitale Elemente in den Arbeitsalltag. Es gibt Poliere, die abends einen Scanner aufstellen, die gemachte Arbeit digitalisieren und anschließend auf dem Tablet schauen, ob alles passt. Viele Handwerksberufe sind absolut Hightech, zum Beispiel Hörakustiker, Orthopädietechnik-Mechaniker oder Augenoptiker. Metallbauer planen mit 3-D-Modellen Wendeltreppen kompliziertester Art. Ein Satellit funktioniert nicht ohne Handwerk. In einem mittelalterlichen Dachstuhl können Handwerker mittels digitaler Technik die morschen Stellen finden. Es gibt viele interessante Handwerksberufe, in denen sich junge Leute verwirklichen können.



Wie kann man sich die Vermittlung an den Schulen vorstellen?



Schon ab der dritten, vierten Klasse muss man ansetzen und die Eltern überzeugen, dass das Handwerk eine gute Zukunft für ihre Kinder bietet. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn noch mehr Jugendliche das Abitur machen, solange es von vielen Gymnasiallehrern nicht als Makel empfunden wird, wenn die Abiturienten danach ins Handwerk gehen.



Ist das Handwerk besonders von der demographischen Entwicklung betroffen?



Früher hieß es, dass das Handwerk über Bedarf ausbildet. Heute haben wir sinkende Ausbildungszahlen und brauchen jeden Einzelnen.



„Mit einer Ausbildung findet man auch in kleineren Städten und Gemeinden einen Arbeitgeber“

Sie haben sich für eine duale Ausbildung vor dem Studium ausgesprochen. Das verlängert die Ausbildungszeit ja enorm.



Nein. Nehmen wir an, jemand macht mit 19 sein Abitur, dann kann er durch die verkürzte Lehrzeit mit 21 seinen Gesellenbrief in der Tasche haben. Diese Zeit verbringen viele Abiturienten auch schon mal mit einer Weltreise und einem Orientierungsjahr. Außerdem muss man die hohen Abbrecherquoten bedenken. Rund 30 Prozent der Studierenden schließen ihr Studium nicht ab. Dagegen stehen die Vorteile einer dualen Ausbildung vor Studienbeginn: Man hat die Arbeitswelt schon einmal gesehen und studiert dann viel zielgerichteter. Man muss das auch volkswirtschaftlich betrachten: Es gibt viele Menschen, die bis in ihre späten 20er studieren, was nur dank gesellschaftlicher Stützen wie der günstigen Krankenversicherung funktioniert. Mit einer fertigen Ausbildung kann man in den Semesterferien als Facharbeiter tätig sein, und muss keine schlecht bezahlten Aushilfsjobs machen.



Es bleibt also viel Potenzial auf der Strecke?



Ganz genau, auch für die Menschen persönlich. Sie wollen ja auch irgendwann eine eigene Wohnung und vielleicht eine Familie gründen. Da reicht ein Minijob dann nicht mehr aus. Deshalb meine Forderung nach mehr Zeit für die Berufsorientierung: Wenn bekannter wäre, dass man mit einem Meisterbrief auch studieren kann, würde die duale Berufsausbildung automatisch attraktiver werden. Und was bringt das nach dem Studium? Eine Ausbildung funktioniert nach genau festgelegten Lehrplänen, die bundesweit gelten. Der zukünftige Arbeitgeber weiß also genau, was sein Bewerber alles kann. Bei den vielen unterschiedlichen Studiengängen hat die Firma dagegen keine Ahnung, was die Absolventen gelernt haben. Das wird sich auch im Gehalt widerspiegeln. Mit einer Ausbildung findet man auch in kleineren Städten und Gemeinden einen Arbeitgeber, mit einem Studium nicht unbedingt.



Interview: Zusammengefasst von Matthias Schneider

