Handwerkskammer München: Inflation neben Fachkräftemangel größtes Problem der Branche

Franz Xaver Peteranderl © IMAGO/SVEN SIMON

Laut Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern ist die Inflation ein ebenso großes Problem für die Branche wie der Fachkräftemangel.

München in Deutschland - Franz Xaver Peteranderl sagte am Mittwochmorgen im Bayerischen Rundfunk, weil derzeit viele Lieferketten gestört seien, "leiden wir unter hohen Preissteigerungen, die wir nicht an den Kunden weitergeben können".

Grund dafür seien die vollen Auftragsbücher, fuhr Peteranderl fort. "Viele Betriebe haben feste Aufträge mit Festpreisen und müssen diese großen Preissteigerungen selbst schlucken, sodass es auf den Ertrag geht." Trotz guter Auftragslage drohten bei vielen Handwerksbetrieben deshalb Verluste.



Zugleich mache der Fachkräftemangel der Handwerksbranche zu schaffen. Die Folge seien dann geschlossene Bäckereien oder Metzgereien, längere Wartezeiten auf Baustellen, beim Einbau von Heizungen und bei Autoreparaturen. Gehälter und Arbeitsbedingungen seien jedoch nicht so schlecht, wie viele glaubten, sagte der Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern.

In München beginnt am Mittwoch die Internationale Handwerksmesse. Zum Auftakt der mehrtägigen Veranstaltung wird auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwartet. hcy/yb