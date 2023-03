Handwerkspräsident: Bedarf an Klima-Handwerkern wird steigen

Handwerkspräsident Jörg Dittrich © SVEN SIMON/IMAGO

Handwerkspräsident Jörg Dittrich erwartet einen stark steigenden Bedarf an Klima-Fachkräften im Handwerk.

Berlin in Deutschland - Die tarifliche Ausbildungsvergütung in vielen klimarelevanten Berufen sei „absolut wettbewerbsfähig“, warb der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) in der „Bild“ vom Donnerstag. Zu diesen Berufen zählt der Verband etwa Dachdecker und Maler ebenso wie Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und Elektronikerinnen. Insgesamt 30 Gewerke arbeiten demnach täglich an der Energiewende mit.

Hannes Walter, handwerkspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, sagte der „Bild“, ohne das Handwerk „werden wir die Energiewende nicht schaffen“. In den sanierungsrelevanten Berufen fehlten schon jetzt „viel zu viele Fachkräfte“. hcy/ilo