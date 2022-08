Amazon Prime: Hartz-4-Empfänger erhalten Rabatt

Von: Karolin Schäfer

Empfängerinnen und Empfänger von Hartz 4 oder Sozialhilfe können bei der Amazon-Prime-Mitgliedschaft bares Geld sparen. © Sebastian Kahnert/dpa

Amazon erhöht die Preise für eine Prime-Mitgliedschaft. Hartz-4-Berechtigte und Sozialhilfe-Empfänger können beim Abo bares Geld sparen.

Kassel – „Schnell, kostenlos und bequem“ – das verspricht eine Amazon-Prime-Mitgliedschaft beim Online-Versandhändler. Mitglieder sollen damit nicht nur vom Gratis-Versand profitieren, sondern auch von einer schnellen Lieferung von Millionen Artikeln. Dazu können noch zahlreiche Filme und Serien über Prime Video gestreamt werden, berichtet hna.de.

Ganz so günstig ist die Mitgliedschaft allerdings nicht. Vor Kurzem kündigte Amazon an, den Preis für eine Prime-Mitgliedschaft zu erhöhen. Damit steigt der monatliche Preis für das Abo von 7,99 Euro auf 8,99 Euro. Im Jahr bedeutet das eine Erhöhung von 69,00 Euro auf 89,90 Euro.

Hartz-4-Berechtigte bekommen vergünstigten Preis für Amazon-Mitgliedschaft

Das kann sich nicht jeder leisten. Wer Hartz 4 bezieht, muss aber nicht auf eine Mitgliedschaft verzichten. Empfängerinnen und Empfänger können einen günstigeren Tarif erhalten. Doch wie funktioniert das?

Mit einem sogenannten Sozialpass ist ein vergünstigtes Amazon-Prime-Abo möglich. Dieser wird von einigen Kommunen freiwillig ausgestellt und soll Menschen mit wenig Einkommen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. So können bestimmte Mobilitäts-, Kultur- und Freizeitangebote zu einem günstigeren Preis genutzt werden – auch bei Amazon.

Wer einen solchen Pass hat oder von der Rundfunkbeitragspflicht (GEZ) befreit ist, etwa Studierende, profitiert von einer 50 Prozent vergünstigten Prime-Mitgliedschaft. Damit können Gratis-Versand, Prime Video, Amazon Music und Prime Gaming derzeit für 3,99 Euro monatlich genutzt werden. Ab dem 17. Januar 2023 erhöht sich die Gebühr dann auf 4,49 Euro pro Monat.

Hartz 4: Wer kann einen Sozialpass beantragen?

Der Sozialpass wird in der Regel für ein Jahr ausgestellt und muss dann mit entsprechenden Voraussetzungen verlängert werden. Wer einen solchen Pass bekommen kann:

Empfängerinnen und Empfänger von Hartz 4 oder Sozialhilfe

Empfängerinnen und Empfänger, die Grundsicherung erhalten

Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Schwerbehinderte mit einem Behinderungsgrad von mindestens 80 Prozent

Amazon-Prime-Mitgliedschaft und Hartz 4: Wie erhält man den Rabatt?

Und wie bekommen Berechtigte den günstigeren Preis? Dafür müssen sich Kundinnen und Kunden auf der Webseite des Online-Riesen verifizieren. Einfach das Bundesland sowie die Stadt oder den Landkreis angeben, in dem der Pass ausgestellt wurde und ein Foto der Bescheinigung hochladen. Dann dürfte der Mitgliedschaft nichts mehr im Wege stehen.

Amazon weist allerdings darauf hin, dass Kundinnen und Kunden mit einer erneuten Verifizierung nach einem Jahr rechnen müssen. Die Mitgliedschaft kann jederzeit gekündigt werden.

Hartz 4: In welchen Städten und Kommunen akzeptiert Amazon den Sozialpass?

Das Angebot gilt allerdings nur für Kundinnen und Kunden mit Wohnsitz in Deutschland und Österreich, die vom Rundfunkbeitrag befreit sind oder einen entsprechenden Sozialpass haben. Die Pässe folgender Städte und Kommunen ermöglichen ein vergünstigtes Amazon-Abo:

Aachen

Berlin

Bielefeld

Bochum

Bonn

Bönnigheim

Braunschweig

Bremen

Chemnitz

Dortmund

Dresden

Duisburg

Düsseldorf

Erfurt

Essen

Frankenthal

Frankfurt am Main

Gera

Halle (Saale)

Hamburg

Hannover

Karlsruhe

Kiel

Köln

Krefeld

Langenfeld

Leipzig

Ludwigsburg

Magdeburg

Mannheim

Miesbach

Mönchengladbach

Mühlheim

München

Münster

Nürnberg

Osnabrück

Pforzheim

Regensburg

Rhede

Rüsselsheim

Salzgitter

Salzkotten

Schwarndorf

Solingen

Stuttgart

Waiblingen

Warnow

Wuppertal

Der Konzern steht immer wieder in der Kritik. Beschäftigte klagen über lange Arbeitszeiten und niedrige oder fehlende Sonderzahlungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld. So rief die Gewerkschaft Verdi am Amazon Prime Day zum Streik auf, um den Druck auf das Unternehmen zu erhöhen. (kas)