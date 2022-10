Hartz-IV-Nachfolger: CSU watscht Bürgergeld-Pläne ab – „Macht Leben angenehmer“

Von: Lisa Mayerhofer

Ulrike Scharf (CSU), bayerische Staatsministerin für Arbeit, Soziales und Familie, kritisiert das geplante Bürgergeld. (Archivbild) © Tobias Hase/dpa/Archivbild

Das Bürgergeld würde dem Arbeitsmarkt und der Gesellschaft schaden. Davor warnt die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf von der CSU.

München – Ab ersten Januar soll das Bürgergeld das bisherige Hartz-IV-System ersetzen. Der Bundestag beschäftigt sich am Donnerstag erstmals mit dem Plan, um dessen Einführung Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wirbt. Für ihn sei das geplante Bürgergeld eine Erneuerung des „Schutzversprechens unseres Sozialstaates“.

Vorgesehen sind eine Anhebung der Regelsätze und bessere Zuverdienstmöglichkeiten sowie mehr Hilfen für Qualifizierung und Weiterbildung. Die bisherigen Sanktionen, also Leistungskürzungen bei bestimmten Versäumnissen, werden abgemildert.

Bürgergeld: CSU-Ministerin Scharf will am Prinzip des „Förderns und Forderns“ festhalten

Bei der bayerischen Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) kommt das geplante Bürgergeld deshalb nicht gut an. Sie fordert die Koalition auf, den Gesetzentwurf beim geplanten Bürgergeld nachzuschärfen, um am Prinzip des „Förderns und Forderns“ festzuhalten.

„Es steht außer Frage, dass die Regelsätze der Grundsicherung inflationsbedingt angepasst werden müssen“, sagte die CSU-Politikerin der Augsburger Allgemeinen. Der Bürgergeld-Gesetzentwurf schieße aber über das Ziel hinaus, betonte Scharf vor Beginn der Beratungen im Bundestag.

Das bewährte Prinzip des Förderns und Forderns werde mit der Reform des bisherigen Arbeitslosengeldes II faktisch ausgehebelt, kritisierte die CSU-Ministerin den Gesetzentwurf der Ampel-Koalition.

„In Summe setzt er darauf, das Leben in der Grundsicherung deutlich angenehmer auszugestalten. Gleichzeitig werden Anreize, eine Arbeit aufzunehmen und unabhängig von staatlicher Hilfe zu werden, beseitigt.“ Dies sei das Gegenteil dessen, was in den gegenwärtigen Krisen und dem Fachkräftemangel nötig wäre.

CSU-Politiker Stracke: „Mit dem Bürgergeld wird Nichtarbeit deutlich attraktiver

Die Ampel gebe das Prinzip des aktivierenden Arbeitsmarkts auf und schade damit am Ende der gesamten Gesellschaft, kritisierte Scharf. „Ein bewährtes und funktionierendes System wird einfach über Bord geworfen“, warnte die CSU-Politikerin.

Der sozialpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stephan Stracke, kritisierte die Pläne ebenfalls: „Mit dem Bürgergeld wird Nichtarbeit deutlich attraktiver. Das ist das Gegenteil von Respekt gegenüber den Arbeitslosen und auch denen gegenüber, die mit ihren Steuermitteln das Solidarsystem tragen“, sagte der CSU-Politiker der Rheinischen Post. (lma/AFP)