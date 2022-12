„Sozial kältestes Weihnachten“: Kinderarmut bei Hartz-IV-Familien wächst – Bürgergeld zu niedrig

Von: Patricia Huber

Die hohe Inflation trifft besonders Hartz-IV-Familien. Das führt zu einer Verschlimmerung der Kinderarmut in Deutschland, warnen Kinderschutzbund und Linke.

Berlin – Das Weihnachtsfest sorgt in der Regel besonders bei Kindern für strahlende Augen. Schließlich ist die Vorfreude auf die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum immer riesig. Doch nicht jede Familie kann sich eine üppige Bescherung leisten. Besonders bei Hartz-IV-Empfängern bleibt in der Regel kein Budget mehr für Geschenke. Schließlich ist der Regelsatz von bisher 449 Euro pro Monat genaustens und sehr knapp berechnet.

Hartz IV und Inflation: Kinderarmut wächst

Hinzu kommt noch die Inflationsrate von zehn Prozent, welche ohnehin eine große Belastung für alle Betroffenen und insbesondere Hartz-IV-Empfänger darstellt. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat der Bundesregierung bereits vorgeworfen, Teile der Bevölkerung angesichts der hohen Inflation im Stich zu lassen. „Für Millionen wird es das sozial kälteste Weihnachtsfest seit Jahrzehnten“, sagte Bartsch der Augsburger Allgemeinen.

Besonders Kinder seien hiervon betroffen, merkt der Linken-Politiker an. Davor warnt auch der Kinderschutzbund. Einer Mitteilung zufolge ist inzwischen mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland von Armut betroffen. Daher fordert der Bund die Ampel-Regierung dazu auf, konkret etwas gegen dieses Problem zu tun. Dafür seien sowohl die soziale Infrastruktur, als auch monetäre Leistungen dringend nötig.

Bürgergeld: Neue Regelsätze genügen nicht für ein „Aufwachsen ohne Armut“

Doch die Kinderregelsätze beim neuen Bürgergeld sind noch nicht hoch genug. „Die ab 2023 teilweise an die Inflation angepassten Regelsätze bedeuten zwar etwas Entlastung für die betroffenen Familien, ein Aufwachsen ohne Armut ermöglichen sie den Kindern und Jugendlichen aber nicht“, heißt es in der Erklärung des Kinderschutzbundes. Ab 2023 gibt es für Kinder im Bürgergeld zwischen 14 und 17 Jahren dann 420 Euro pro Monat. Ein Kind zwischen sechs und 13 Jahren erhält 348 Euro und für Kinder im Alter bis fünf Jahren gibt es 318 Euro im Monat.

Der Präsident des Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, rechnet sogar noch mit einer Verschlechterung der Situation bei der Kinderarmut. „Die Inflation trifft Familien, die nur wenig Geld zur Verfügung haben, besonders hart. Die Kinderarmut wird im kommenden Jahr also noch einmal deutlich zunehmen“, sagte er der Stuttgarter Zeitung. Hilgers forderte außerdem weitere Sofortzuschläge für Kinder im nächsten Jahr. Die Politik dürfe Familien in der Not nicht hängenlassen. Er mahnte zudem erneut an, die Pläne der Ampel-Koalition für eine Kindergrundsicherung zügig umzusetzen. (ph/dpa)