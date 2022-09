Hartz IV: CDU-Politiker fordert Obergrenze für übernommene Heizkosten

Von: Patricia Huber

Hartz-IV-Empfänger erhalten Heizkosten in bestimmtem Maße vom Jobcenter erstattet. CDU-Politiker Linnemann fordert hierfür jetzt eine Obergrenze.

Berlin – Das Jobcenter übernimmt für Hartz-IV-Empfänger Miete und Heizkosten. Doch angesichts der steigenden Energiepreise gibt es für dieses System nun Kritik. Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Carsten Linnemann fordert eine Obergrenze bei den übernommenen Heizkosten für Hartz-IV-Empfänger.

Linnemann: Hartz-IV-Empfänger sollen lediglich Durchschnittsverbrauch bezahlt bekommen

Zur möglichen Höhe dafür sagte Linnemann der Bild: „Das, was eine Durchschnittsfamilie verbraucht, muss auch für diejenigen Maßstab sein, die vom Staat Geld bekommen.“ Aktuell übernimmt der Staat die Kosten „in Höhe der angemessenen Aufwendungen“, wie es beim Bundesarbeitsministerium heißt. So würden die Aufwendungen für die Heizung als Bedarf berücksichtigt, „soweit nicht Anhaltspunkte für ein eklatant unwirtschaftliches Heizverhalten vorliegen“.

Zur Begründung seines Vorstoßes sagte Linnemann: „Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber den Millionen Menschen, die morgens sechs Uhr aufstehen, die noch arbeiten gehen, obwohl am Ende 50 Prozent an Steuern und Beiträgen abgehen. Ohne diese Menschen würde es den Sozialstaat in Deutschland überhaupt nicht geben.“

Heizkosten-Übernahme nicht immer sicher

Volker Gerloff, Fachanwalt für Sozialrecht, hat der Berliner Morgenpost erklärt, dass es immer vom Einzelfall abhängt, wie viel das Jobcenter übernimmt. Ein Maßstab, an dem sich auch Verbraucher orientieren können, ist der bundesweite Heizspiegel. Kommunen können jedoch auch eigene Erhebungen machen, an welchen sich das Jobcenter dann orientieren kann.

Es ist also nicht gesichert, dass jeder Hartz-IV-Empfänger immer die vollen Kosten erstattet bekommt. Aus einer kleinen Anfrage der Linken an die Bundesregierung wird dies auch noch einmal deutlich. Darin heißt es, dass „zwischen November 2020 und Oktober 2021 im Schnitt 95.000 Haushalte im SGB II nicht die vollen Heizkosten erstattet bekamen“, berichtet gegen-hartz-de.

Auf Twitter erntet die Aussage von Linnemann daher Kritik. Ein Nutzer schreibt: „Kein Hartzer wird mehr heizen als notwendig – Rüffel vom Jobcenter – statt hetzen lieber Lösungen.“ Ein anderer merkt an: „Ich sehe, wir leben auch 2022 noch das Klischee vom faulen Hartzer, der dem hart arbeitenden Angestellten alles wegschmarotzt.“ (ph/dpa)