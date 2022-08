Hartz IV: Einmalzahlung noch nicht auf dem Konto – Das können Empfänger tun

Von: Patricia Huber

Hartz-IV-Empfänger erhalten aufgrund der hohen Inflation einen Zuschuss von 200 Euro. Doch dieser ist noch nicht bei allen Hartz-IV-Beziehern angekommen.

München – Im Rahmen des Entlastungspakets der Bundesregierung gibt es auch Extra-Geld für Hartz-IV-Empfänger. Sie bekommen eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro. Zumindest auf dem Papier. Denn das Geld ist noch nicht bei allen Hartz-IV-Beziehern auf dem Konto – und das, obwohl der Auszahlungstermin eigentlich im Juli war.

Hartz IV: Einmalzahlung verzögert sich

In Hartz-IV-Foren häufen sich die Meldungen von Betroffenen, die die 200 Euro noch nicht erhalten haben. Aber warum lässt das Geld so lange auf sich warten? Wie das Info-Portal gegen-hartz.de berichtet, liegt das an den zuständigen Jobcentern. Wenn diese in gemeinsamer Trägerschaft mit der Kommune und der Agentur für Arbeit betrieben werden, oder wenn die Zahlung über die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit durchgeführt wird, dauert es offenbar häufig länger.

Hartz-IV-Einmalzahlung noch nicht auf dem Konto: Das können Betroffene tun

Aber was können Bezieher tun, um das Geld schnellstmöglich zu erhalten? Betroffene können dafür die Zahlung beim Jobcenter anmahnen. Wichtig ist dabei, dass dies schriftlich erfolgt und eine Notfrist gesetzt wird. Sollte diese Frist abgelaufen und das Geld immer noch nicht da sein, kann die Zahlung mittels einstweiliger Anordnung eingeklagt werden.

Hartz IV: Auch beim Sofortzuschlag kann eine Frist gesetzt werden

Genauso kann übrigens beim Sofortzuschlag für Kinder und Jugendliche vorgegangen werden. Auch diese Sonderzahlung in Höhe von 20 Euro kann so eingefordert werden. Schließlich wird das Geld in vielen Familien dringend gebraucht. Wie Berechnungen zeigen, ist der Bonus aufgrund der hohen Inflation ohnehin bereits verpufft. (ph)